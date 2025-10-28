Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Bakanlar Kurulu’nun aldığı grev erteleme kararına tepki olarak bugün Lefkoşa’da eylem düzenledi. Grev hakkının gasbedilmesine karşı çıkan öğretmenler, Başbakanlık ışıklarında toplanarak buradan “Hükümet istifa” sloganları eşliğinde Başbakanlık önüne yürüdü.

Eylem sırasında sık sık “Faşizme karşı omuz omuza”, “Direne direne kazanacağız” sloganları atıldı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem:

"Yeter artık, düşün yakamızdan"

Başbakanlık önünde yapılan basın açıklamasında ilk sözü KTOEÖS Başkanı Selma Eylem aldı. Eylem, konuşmasına öğretmenlere hitaben teşekkür ederek başladı ve hükümetin eğitim politikalarını sert bir dille eleştirdi.

“Eğitimimize ve toplumsal yapımıza sahip çıkan, faşist uygulamalara geçit vermeyen, bu toplumun aydınlık yüzü, elleri öğretmenlerimiz, hoş geldiniz.” diyen Eylem, toplumda artan şiddet ve akran zorbalığına dikkat çekti.

Eylem, Eğitim Bakanlığı’nın ve hükümetin bu sorunları görmezden geldiğini belirterek şöyle konuştu:

“Şiddet ve akran zorbalığı artarken yokmuş gibi davranılıyor. Eğitim Bakanlığı ve hükümet, eğitimi ve sağlığı elden çıkardı. Koltuğa yapıştılar. Nitelikli, bilimsel ve kamusal eğitim için mücadele eden öğretmene ve onun sendikasına saldırıyorlar.”

Anayasa ve yasaları hiçe sayarak eylem ve grev haklarının ellerinden alınmaya çalışıldığına dikkat çeken Eylem, "Bu yasa dışı adımı tanımıyor, hep birlikte direnmeye devam ediyoruz.” dedi.

Eylem, öğretmenlerin baskılara rağmen geri adım atmayacağını belirterek, hükümetin korkusunun öğretmenlerin direncinden kaynaklandığını söyledi.

“Biliyorlar ki öğretmen, yarattıkları bu bataklıkla mücadeleden vazgeçmeyecektir." diyen Eylem, hükümetin ögretmenden korktuğunu belirtti; "Dayanışmayla bu topluma ışık olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Eylem, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Geleceğimiz ve çocuklarımız ne olacak? Her çocuğun sağlıklı gelişime ve eğitime eşitliğe ihtiyacı var. Hükümet, bu sorumluluklarını yerine getirmiyor. Yeter artık, düşün yakamızdan. Bizlere giydirmek istediğiniz gömleği giymeyeceğiz. Direnmekten ve mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz.”

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel:

"Mikrop yuvasına dönüşen bir Bakanlar Kurulu istemiyoruz”

Basın açıklamasında ikinci konuşmayı KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel yaptı.

“Bu ülkenin yakasına yapışan, ülkenin geleceği için mikrop yuvasına dönüşen bir Bakanlar Kurulu’nu istemiyoruz. Hükümet, bu ülkeyi fuhuş yuvasına döndürdü.” diyen Gökçebel, öğretmenlerin yasalara saygılı olduğunu ancak hükümetin öğretmene saldırdığını söyledi.

Başbakan Ünal Üstel’e doğrudan seslenen Gökçebel, hükümetin yasaları keyfi biçimde uyguladığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Başbakan Ünal Üstel’e soruyorum: Yasalar sizin malınız mı? Öğretmenin uyuyacağını ve sizi seyredeceğini mi düşünüyorsunuz? Hangi faşistleri örnek alıyorsunuz bilmiyorum. Öğretmeni mücadele etmekten yıldırmaya, grev hakkını elinden almaya çalışıyorsunuz. Biz dimdik ayaktayız. Bu ülkede vardık, var olmaya devam edeceğiz.”

Konuşmasında ülkenin genel gidişatına da değinen Gökçebel, “Hükümet, her türlü pisliğe ve yolsuzluğa bulaştı. Eğitimin geleceğinin içine edildiği bir ülkenin hayır etmesi mümkün değil. Vatan, millet ve din gibi kavramların arkasına saklanarak, ilahiyat koleji üzerinden dayatma yaparak öğretmeni susturacağınızı mı sanıyorsunuz?” diye konuştu.

Gökçebel, eğitimdeki sorunlara da dikkat çekerek özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerle ilgili ciddi ihmaller bulunduğunu belirtti; “Bir okulda 38 özel eğitim öğrenci, 50 Türkçe bilmeyen öğrenci olabilir mi? Hükümete söylüyorum, siz halkınızı sattınız. Hiç olmazsa bizi rahat bırakın.” açıklamasında bulundu.

Mevcut yöneticilerin birçoğunun öğretmenler tarafından yetiştirildiğini hatırlatan Gökçebel, şu sözleri söyledi:

“Bu hükümet edenleri de öğretmenleri biz yetiştirdik. Fakat itiraf etmek istiyorum, bunlara ne ahlak, ne tarih ne de coğrafyayı öğretememişiz.”

Gökcebel, öğretmenlerin anayasal düzene sahip çıkmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Öğretmenler, Anayasal düzeni savunmaya devam ediyor. Hükümet gidecek, öğretmenlerin yetiştirdiği erdemli ve ahlaklı insanlar yönetici pozisyonuna gelecek.” dedi.