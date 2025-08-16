YDÜ’de 240 lisansüstü programda, yüzde 100’e varan burs imkanı devam ediyor!

Lisansüstü eğitim; akademik uzmanlaşma, profesyonel kariyer ve kişisel gelişim açısından günümüzün en önemli gerekliliklerinden biri haline geldi. Yakın Doğu Üniversitesi, lisansüstü eğitimde önemli avantajlar sunmaya devam ediyor. Yakın Doğu Üniversitesi, Türkiye ve KKTC vatandaşlarına yönelik 240 yüksek lisans ve doktora programında yüzde 50’den başlayıp yüzde 100’e varan burs imkanıyla kayıt almaya devam ediyor.

Yakın Doğu Üniversitesi, öğrencilerine akademik ve profesyonel gelişimlerini en üst seviyeye taşıyacak bir eğitim ortamı sunuyor.

Başvurular devam ediyor!

Yakın Doğu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde yer alan 240 yüksek lisans ve doktora programında burslu eğitim almak isteyen adaylar; başvuru formu, lisans diploması ve transkript kopyası, ALES sonuç belgesi (Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler için), kimlik ya da pasaport kopyası ve varsa referans mektubu ile birlikte [email protected] e-posta adresi üzerinden başvuru yapabiliyorlar.

Başvuru yapacak adaylar, Yakın Doğu Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora programları için, www.neu.edu.tr web sayfasından veya 0 392 680 20 00 (dahili 5377-5259-3131) no’lu telefondan da detaylı bilgi alabilirler.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ:

“Öğrencilerimize uygulama ve araştırma temelli bir üniversite atmosferi sunuyoruz”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin lisansüstü eğitimde sunduğu geniş program çeşitliliği ve burs olanakları ile öğrencilerin akademik ve kariyer yolculuklarına önemli katkılar sunduğunu belirten Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “240 yüksek lisans ve doktora programımızla, öğrencilerimize uygulama ve araştırma temelli bir üniversite atmosferi sunuyoruz” dedi.

Prof. Dr. Şanlıdağ, “Alanında deneyimli akademisyenlerimiz ve güçlü uluslararası iş birliklerimizle, öğrencilerimizi küresel bakış açısına sahip, yenilikçi ve rekabetçi bireyler olarak yetiştirmeyi

hedefliyoruz. Daha fazla öğrencinin bu ayrıcalıklı eğitim ortamından yararlanması amacıyla Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına yüzde 50 ila yüzde 100 arasında değişen burs olanakları sunuyoruz” ifadesini kullandı.