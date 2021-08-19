"YDP barajı geçemeyecek”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra hükümet ortağı YDP’yi ağır sözlerle eleştirdi, YDP’nin seçimden sonra barajı geçemeyeceğini söyledi.

BRT’de yayınlanan 45+ programında Baykan Gürses Özdağ’ın sorularını yanıtlayan Altuğra YDP yetkililerin açıklamalarını “tehdit gibi” açıklamalar olarak niteledi.

YDP’nin Genişletilmiş İstişare Kurulu toplantısında, partinin Genel Sekreteri Enver Öztürk’ün, “YDP’nin mecburen girdiği bu hükümette daha fazla kalmak gibi bir mecburiyeti olmadığı ve Ekim ayında Meclisin açılmasında sorun yaşanması halinde hükümetten çekilmeyi gündeme getireceği” yönündeki açıklamalarına dikkati çeken Altuğra, tepki gösterdi.

Altuğra, YDP’den yapılan “hükümetten çekiliriz” şeklindeki açıklamalara işaret ederek “Çekilirseniz çekilin, seçime gidersek gideriz. UBP’nin baraj geçme gibi bir sorunu yok. Ancak YDP’nin barajı geçip geçemeyeceği kocaman bir soru işareti” dedi.

Altuğra, “YDP’nin 1 vekili var. 1 damla su, bir okyanusu tehdit edecek noktada olamaz. Bizim endişe edecek bir durumumuz yok. Ha 3 ay önce seçime gideriz, ha 3 ay sonra… Alternatifsiz değiliz” dedi, YDP’nin seçimden sonra barajı geçmeyeceğini iddia etti.