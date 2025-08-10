Yayla, Bafra ve Gönyeli’de yangın!

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Yayla’da dün saat 17.00 sıralarında İ.K.’nin (E-45) kendisine ait arazisinde gerekli tedbirleri almadan, izinsiz yaktığı üç adet gaminiden çıkan ateş ve kıvılcımların kuru otlar ile kamışları tutuşturması sonucunda yangın çıktı.

Yangın sonucunda yaklaşık bir dönümlük alan içerisindeki kuru otlar, kamışlar, çöpler, molozlar ve 2 adet plastik depo yanarak zarar gördü. Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polis soruşturması devam ediyor.

Bafra’daki yangında 30 adet zeytin ağacı zarar gördü

Bafra’da Su Arıtma Tesisi ile Thalassa Beach Resort sitesi arasındaki anayolun kenarında bulunan arazide dün saat 14.30 sıralarında çıkan yangında toplam 40 dönümlük alan içerisindeki anızlar, 30 adet zeytin ağacı ve 6 adet rulo balya yanarak zarar gördü.

Polis soruşturması devam ediyor

Gönyeli’de bir evde çıkan yangında bazı ev eşyaları zarar gördü

Gönyeli’de bir şahsa ait ikametgahta dün saat 16.30 sıralarında çıkan yangında buzluk tipi bir adet klima, LCD televizyon, tekli koltuk, tahta sandık ve muhtelif eşyalar yanarak zarar görürken, çıkan duman ve ısıdan dolayı ise tüm evin duvarları islendi

Polis soruşturma devam ediyor.