“Yasanın komiteye çekilmesi olumlu ama yetmez, erken seçim tarihi verin!”

Hayat pahalılığını dondurmayı öngören yasa tasarısının komiteye geri çekilmesi gündemiyle 20 günlük arasına son veren Meclis Genel Kurulu toplandı.

Tasarının komiteye çekilmesine ilişkin görüşmeler kapsamında kürsüye çıkan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, tasarının geri çekilecek olmasını desteklediklerini ancak “şerhli bir kabul oyu” vereceklerini belirtti; “Size güven yok” dedi.

“Memlekette 30 Mart’tan beridir hayat durdu” diyen İncirli, “tasarının komiteye çekilmesi doğru bir karardır. Sendikalarla diyalog aranması doğru bir karardır. Ama biz bunları 3 haftadır söylüyoruz. Neden 3 hafta boyunca toplumsal muhalefetin sesi dinlenmedi?” diye sordu.

İncirli, tasarının geri çekilecek olmasının önemli bir gelişme olduğunu ancak yeterli olmadığını belirterek, “Bu ülkenin seçim tarihine ihtiyacı var. Bu tarih bir an önce ortaya konmalıdır. Bu hükümet, ülkeyi yönetebilecek noktada değildir” ifadelerini kullandı.

Seçim tarihi konusunda hükümetin çeşitli fikirleri olduğunu duyduklarını belirten İncirli, “Öncelikle Ocak 2027’yi herkes aklından çıkartsın. Son bahar da mümkün değildir, geçtir. Aralık ayında yerel seçimler var. İki seçimi birbirine sıkıştırmak demokratik açıdan sıkıntılıdır” dedi.

İncirli, “Esas sıkıntı ise, son bahar bütçenin hazırlanması noktasındadır. Doğru tarihler şunlardır; Haziran’da genel seçim yapılacak, yeni hükümet bütçesini hazırlayacak ve memleketi kurtarmak üzere ciddi bir çalışma yaparak güven ortamı oluşturacak. İnsanlar nefes alacak. Ardından da Aralık ayında erken seçim yapılacak” şeklinde konuştu.