Yasalar ‘rafta’ kaldı

Fehime ALASYA

Meclis’in tatilde olduğu yazda dahi çalışan komiteler, ‘Hükümet belirsizliği’ nedeniyle tüm çalışmalarını aylardır rafa kaldırdı.

‘İşleyiş sürüyor’ söylemlerine karşın Meclis bünyesindeki komitelerde tüm çalışmalar Mart ayından bu yana durdu. Çalışmaları duran Meclis Komitelerinin gündemi bekleyen onlarca dosya için aylardır bir adım atılmadı.

Pandemi sürecinde Bakanlar Kurulu tarafından sağlık alanında alınan kanun hükmünde kararnameler halen yasallaşmayı beklerken, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasa Önerisi, Belediyeler ve KIB-TEK’e ilişkin dosyalar da aylardır komitelerde sürüncemede kaldı.

Mart ayından bu yana işleyişi duran komitelerde bekleyen eski dosyaların yanında bazı yeni dosyalar da gelmeye devam etti.

Temmuz ayından bu yana Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’ne 22 Ombudsman raporu, 6 tane de dilekçe geldiği bunların hiçbirini komitede görüşülmediği ifade edildi.

Komite yetkilileri işleyişin devam edememesi durumundan dolayı sıkıntı duyarken, hem de yeni oluşumla birlikte yaşanması ihtimal komite değişikliklerinde verilen emeklerin heba olacağı endişesi taşıyor.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkan Yardımcısı Fikri Toros:

“Pandemi sürecinde Bakanlar Kurulu tarafından alınan kanun hükmünde kararnameler halen yasallaşmayı bekliyor”

Temmuz ayından bu yana komite çalışmalarının durağan halde olduğunu ifade eden Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkan Yardımcısı Fikri Toros, Komitede olan ve en yoğun gündem teşkil eden görevlerin pandemi sürecinde Bakanlar Kurulu tarafından alınan kanun hükmünde kararnamelerin yasalaştırılması konuları olduğunu ifade ede etti.

Toros, “Bunlar bizim komitenin oyu ile yasallık kazanabilir konumdadır ve bu komite çalışmalarının durağan hale gelemsi bunu engellemiştir” dedi.

Komitenin gündeminde aynı zamanda birtakım reform yasaları; suç gelirlerinin aklanmasının önlemesi yasası, Muhasebe ve Denetim Meslek Yasa Tasarısı, Sağlık Hizmetleri Döner Sermaye Yasası, Temel Sağlık Hizmetleri Değişiklik Yasa Tasarısı’nın da çalışılamadığını kaydeden Toros, İç tüzük gereği bir sonraki yılın bütçe yasa tasarısının Ekim sonu itibariyle meclise sevk edilmesi gerekliliğine de vurgu yaptı.

Toros, “Hükümet, Bakanlar Kurulu olmadığı için bu konu da Meclise gelmedi, komite toplanamıyor. Her sene Kasım ayında komite aşamasını tamamladığımız bütçe yasa tasarısı hala çalışılmadı. Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesiyle ilgili yasa taslağı, çalışılamayan yasalar arasında yer alıyor.

Bu hükümetin de olmadığı şu günlerde bize hala gecikeceğini gösteriyor.” şeklinde konuştu.

Tüm bu gecikmelerin, ülkenin etkisi altında olan sıkıntıları artırıp, çok boyutlu bir hale getirdiğine vurgu yapan Toros, bir an önce bu belirsizliğin ortadan kalkması gerektiğini ifade etti.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe:

“Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasa Önerisi gibi çok önemli yasalar komitede aylardır görüşülemedi”

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasa Önerisi gibi çok önemli yasaların komitede aylardır görüşülemediğini ifade eden İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, pandemi süreci, seçimler ve hükümet belirsizliğinin bu çalışmaları olumsuz etkilediğine değindi. Buna rağmen komitelerde fikir birliği olan bazı çalışmaların yine de gündeme alınabileceğini ifade eden Özdenefe, bu yönde bir istişare gündeme getirilmediğini işaret etti.

Özdenefe,“Örneğin bulaşıcı hastalıklarla ilgili hiç nisap sıkıntısı olmadan toplanıp ivedi değişiklikleri yaptık. Bu gibi konularda toplanılabilinirdi. Ancak buna rağmen böyle bir istişare olmadı. Biz komitelerdeki CTP vekilleri olarak her türlü toplum ihtiyacı meselelerinde her türlü çalışmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Sayıştay Komitesi Başkanı Salahi Şahiner:

“Belediyeler ve KIB-TEK’e ilişkin dosyalar Sayıştay Komitesi’nde beklemede”

Sayıştay Komitesi Başkanı Salahi Şahiner ise uzun süre toplanamadıklarını anlatarak, gerekçelerine değindi.

Şahiner özetle şunları söyledi: “Yargıda olan veya soruşturma aşamasında olan dosyaları yargıya müdahale olarak değerlendirilir diye dokunmuyorduk. Savcılık görüş değiştirdi. Bu görüşü bekledik. Bununla ilgili ise beklemede olduğumuz için görüşemedik. Bu nedenle uzun süre toplanamadı.

En son toplantısını 13 Temmuz’da yapan komitenin gündeminde aylardır görüşülmeyi bekleyen; Güzelyurt sosyal sigortalarda kasasından kaybolan 30 bin TL ile ilgili dosya, bunun yanında birçok belediyeyle ilgili sıkıntılı Sayıştay raporları da hala görüşülmeyi bekliyor.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun bazı ihaleleri ve sonrası uygulamalarına ilişkin de Sayıştay denetim raporu hala dosyada beklemede.”

Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Başkanı Resmiye Canaltay:

“Kısır bir döngüden geçiyoruz”

En son 10 Temmuz ayında toplandıklarını belirten Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Başkanı Resmiye Canaltay, Cumhurbaşkanlığı seçimleri, hükümet krizi derken geçen bu sürede hiç toplanmadıklarını belirtti.

10 Temmuz’dan bu yana komiteye 22 Ombudsman raporu, 6 tane de dilekçe geldiğini belirten Canaltay, bunları komitede görüşemediklerini belirtti.

Canaltay, “Bu maddeler, hepsi halkın günlük yaşadığı sorunlardır, Sosyal Sigortalar, Çevre Dairesi, Mal tazmin konusu gibi herkes için önemli olan konular vardı, tümünün görüşülmesi gerekirdi. Meclis olarak çok kısır bir döngüden geçiyoruz. Tüm komitelerin esas sorunu budur. Halkın, kamunun önünü açacak yasa çalışmaları konusunda çok başarılı olamadık. Yasalarımızda da maalesef çok hızlı çalışamıyoruz” dedi.

“Bazı durumlar çalışmalarımız sekteye uğrattı”

2017’den beri ellerinde olan raporlar bulunduğunu ifade eden Canaltay, yaptıkları çalışmaları anlattı. Öz eleştiride bulunan Canaltay, “Elimizden geleni yaptık ama yeterli değildi, araya giren bazı durumlar çalışmalarımız sekteye uğrattı.” dedi.

Mart ayından sonra pandemi sürecinde de hiç toplanamadıklarını, buna karşın sonrasında yaptıkları kısa süreli çalışmalarla Meclis’e neticelenen birçok dosya sunduklarını dile getirdi. Canaltay; “Umarım biz olmazsak da gelecek olanlar bu sorunları çözme gayretinde olur.” dedi.

‘Kıb-Tek araştırma komitesi fes edilebilir’…

Atun: “Emeklerimizi heba etmeyeceğiz”

YDP’nin önerisiyle, 2019’un Kasım ayında Cumhuriyet Meclisi’nde Kıb-Tek’le ilgili araştırma komitesi kurulmuş, söz konusu komitede Kıb-Tek’le ilgili ihalelerin araştırılması hedeflenmişti.

YDP Genel Başkanı ve Mağusa Milletvekili Erhan Arıklı, Cumhuriyet Meclisi’ne Kıb-Tek ile ilgili araştırma komitesi kurulması önergesi sunmuş, önergeye iktidar da muhalefet de evet demiş, oy birliği ile kabul edilmişti. Söz konusu komite Sunat Atun Başkanlığında çalışmalarına başlamıştı. Bu konunun çok geniş kapsamlı bir mesele olduğunu ifade eden Atun, çok fazla toplantı yaptıklarını belirtti. Atun, “Bu komite de muhtemelen yeni dönemde fes olacak ama biz yeniden kurulmasını isteyeceğiz. Çok emek verdik, hiçbir şekilde bu emeklerin heba olmasını istemiyoruz. Umarım hemen yeni hükümet kurulur ve yeniden bu çalışmalar başlar. Arıklı bu öneriyi tekrarlamazsa bile ben bunu sunma niyetindeyim. Çok ciddi, kayda değer bulgular var, heba edilmemeli.” şeklinde konuştu.