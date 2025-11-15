Yasal girişleri olmadan Ercan’dan çıkmaya çalışan 2 kişi tutuklandı

Ercan’dan ülkeden çıkmaya çalışan iki kişinin, kuzeye yasal girişlerinin olmadığı tespit edilerek tutuklandı. Zanlılar polise verdikleri ifadede, Kıbrıs’ın güneyinde öğrenci olduklarını ve ülkelerine gidebilmek için Kermiya geçiş noktasını kullanarak Ercan’a geldiklerini söyledi. Polis, yapılan kamera incelemelerinde zanlıların ne zaman ve nereden girdiklerinin tespit edilemediğini açıkladı.

Kıbrıs’ın kuzeyine “Kanunsuz giriş ve Askeri yasak bölgeyi ihlal” suçlarından tutuklanan zanlılar

K.A. ve M.N. mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Mehmet Davulcu mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 14 Kasım 2025 tarihinde saat-07-00 raddelerinde Ercan Hava Limanı’nda Kıbrıs Cumhuriyeti’nde sakin zanlıların gerekli muhaceret işlemlerini yaptırmak istedikleri esnada görevli memurlar tarafından yapılan kontrolde Kıbrıs’ın kuzeyine girişlerinin olmadığının tespit edildiğini söyledi.

Polis, yapılan sorgulamada zanlıların "Güneyde öğrenci olduklarını, ülkelerine Ercan Hava limanından gidebilmek için 13.11.2025 tarihinde güneyden gelip Kermiya geçiş noktasından kuzeye giriş yaptıklarını söylediklerini aktardı.

Polis, mesele ile ilgili olarak kamera görüntülerinde yapılan incelemelerde zanlıların herhangi bir görüntülerine rastlanmamış olup KKTC'ye ne zaman ve nereden girdiklerinin tespit edilemedigini açıkladı.

Polis, zanlıların ülkeye ne zaman ve nereden girdikleri yönünde tahkikatın çok yönlü olarak devam ettiğini, serbest kalmaları halinde bu suçu işlemeye devam edeceklerinden dolayı 2 gün süre ile tutuklu kalmalarını talep etti.

Yargıç Seran Bensen zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.