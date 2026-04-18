“Yasa geçmezse herkesin maaşı düşecek”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, Anayasa Mahkemesi kararı sonrası gelir vergisi düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, yasanın Meclis’ten geçirilmemesi halinde hem kamuda hem de özel sektörde çalışanların maaşlarının düşeceğini vurguladı.

Barçın, Anayasa Mahkemesi’nin açık bir şekilde ortaya koyduğu hükme işaret ederek, “Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan Yasa Gücünde Kararnameler, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 90 gün içinde Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülüp karara bağlanmazsa, 90 günün sonunda kendiliğinden yürürlükten kalkar” ifadelerini kullandı.

30 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe giren ve gelir vergisi matrah dilimlerini yeniden düzenleyen kararnamenin halen yasalaştırılmadığını belirten Barçın, “Mahkeme kararına binaen bu kararname şu an yürürlükten kalkmıştır. Bu da demektir ki gelir vergisi matrah dilimlerinde kararname öncesine dönülmüştür” dedi.

Ortaya çıkan tablonun çalışanların maaşlarına doğrudan etki edeceğini kaydeden Barçın, “Kararnamenin an itibarıyla yürürlükten kalkmasıyla birlikte, ayrımsız tüm çalışanlar eski matrahlar üzerinden vergi ödeyecektir. Yani daha çok gelir vergisi ödemek zorunda kalacaklar. Bu da çalışanların maaşlarının düşmesi anlamına gelmektedir” şeklinde konuştu.

Barçın, sürecin aciliyetine de dikkat çekerek, “Nisan sonu çalışanların maaşlarının düşmemesi için ilgili mevzuat düzenlemesi derhal yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.