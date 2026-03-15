Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), ülkenin geleceğine ilişkin kapsamlı bir siyasal program hazırlığı için yola çıktı. “Yarın İçin Şimdi – Geleceği Birlikte Kuruyoruz” başlığıyla başlatılan çalıştay kapsamında parti, ekonomiden kamu yönetimine, eğitimden sağlığa, enerjiden ulaşıma ve sosyal politikalardan kurumsal yapıya kadar geniş bir alanda ve 16 temel başlık altında onlarca alt başlık üzerinden yüzlerce uzman, siyasetçi, akademisyen, sivil toplum temsilcisi ile çalışmalarını son aşamaya getirdi.

Çalıştay, ilk gününde “gençlik, spor ve eğitim” konu başlıklarında ileriki günlerde halkın katkısına açılacak olan temel metinler ve somut projelerin üretimi ve sunumu yapıldı. Yeni dönem vizyonunu toplumun tüm kesimleri ile birlikte ve paydaşların katılımı ile şekillendirmeyi hedefleyen CTP, bu süreçte yalnızca bir seçim programı açıklamak yerine, uzmanların, sivil toplumun ve yurttaşların katkısıyla hazırlanacak bir “yeni dönem yol haritası” ortaya koymayı amaçlıyor. Yeni dönem vizyonunu toplumla birlikte şekillendirmeyi hedefleyen CTP, komite masalarının konu başlıklarını tartışması ve yeni fikirler, politikalar üretmesinin ardından sunumlar ve soru cevap kısmıyla ilk günü tamamladı.

İncirli: Değişimi, ortak akıl ve ortak sorumlulukla getireceğiz

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, burada yaptığı konuşmada, ülkede güçlü bir değişim arzusunun oluştuğunu belirterek bu değişimin ortak akıl ve ortak sorumlulukla gerçekleştirileceğini vurgulayarak “Değişimi, ortak akıl ve sorumlulukla getireceğiz” dedi. Ayrıca İncirli, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve toplumsal sorunlara dikkat çekerek hayat pahalılığı, gençlerin gelecek kaygısı ve üreticilerin yaşadığı zorlukların toplumda ciddi bir endişe yarattığını ifade etti. Kıbrıslı Türk toplumunun mevcut yozlaşmış düzenden memnun olmadığını belirten İncirli, ülkenin geleceğini yeniden kurmak için birlikte çalışmanın önemine işaret etti ve “Kıbrıslı Türklerin ayağa kalkmasının ve memleketi kurtarmasının zamanıdır. Bunun için çalışıyoruz, bu ülkenin geleceğini beraber inşa edeceğiz” dedi.

“Ülkenin geleceğini birlikte kuracağız”

CTP’nin hazırladığı çalıştayın yalnızca bir toplantı olmadığını, ülkenin geleceğini birlikte kurmak için başlatılan bir süreç olduğunu belirten İncirli, akademisyenler, uzmanlar ve toplumun farklı kesimleriyle kurulan iletişimin devam edeceğini söyledi. İncirli, “Bu ülkeyi sizlerle birlikte yöneteceğiz, sorunları birlikte çözeceğiz ve gerçekçi projeleri birlikte hayata geçireceğiz” diyerek ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışıyla ülkenin yeniden ayağa kaldırılacağına inandıklarını ifade etti. İncirli konuşmasını “Gençlerin eğitim sorunu, gelecek sorunu yaşamayacağı, insanların sağlık hizmeti alabileceği, güvenli bir ülke, üreticinin üretmeye devam edeceği, ekonominin gelişeceği, büyüyeceği ve geleceğini birlikte kurulacağımız bir ülke için yola çıktık. Bu değişimi bugün başlattık. Yarın için çalışıyoruz” ifadeleriyle tamamladı.

Kişi: CTP seçim hazırlında değil iktidar yolunda hükümet programı yazıyor

CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi ise yaptığı konuşmada bütün komitelerin aralıksız bir şekilde çalıştığını belirterek toplumun her kesimiyle temas ve istişare içerisinde olduklarını ifade etti. Halkın derin bir kaygı ve umutsuzluk hissettiğini söyleyen Kişi, erken seçimin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Kişi, CTP’nin seçim hazırlığı değil hükümet programı yazdığını, bu çalıştayın ise atılan en önemli adımlardan biri olduğunu ifade etti ve “Seçim hazırlığında değiliz. CTP iktidara gelecek ve iktidara hazır olmak için çalışmalarımıza şimdiden başladı. İktidar yolunda hükümet programını bugün sizlerle beraber yazıyoruz” dedi. Çalıştaylarla beraber ortaya konacak raporların önemine de işaret eden Kişi, bu raporlarla beraber kapsamlı, yenilikçi, halkın taleplerini karşılayan yeni politikalar üreteceklerini sözlerine ekledi.

2. Gün Turizm, Çevre ve Enerji konuları ele alınacak

Ayrıca çalıştay 15 Mart 2026 Pazar günü de devam edecek. Program kapsamında bu sefer enerji, çevre ve turizm komiteleri temel metin ve önerileri somutlaştırmak için bir araya gelecek. Çalıştaylar kapsamında seçim programı açıklamak yerine, uzmanların, sivil toplumun ve yurttaşların katkısıyla hazırlanacak bir “yeni dönem yol haritası” ortaya koymak amaçlanıyor. Geriye kalan başlıklar ise önümüzdeki haftalarda ele alınacak.