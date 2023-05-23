Yalanlarla yönetilen iki ülkenin öyküsü!

Geçen gün Halkın Sesi gazetesi, turizmde bu yılın çok iyi olduğunu yazdı…

Havadis gazetesinde de aynı gün, inşaat patlaması yaşandığı haberleştirilmişti…

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Yani insan bu gibi haberleri okuduğu zaman, memlekette maddi anlamda ya da devlet gelirleri anlamında hiç sıkıntı olmaması gerektiğine karar verebilir…

Oysa örneğin KKTC Hükümeti’nin Sağlık Bakanlığı tetanoz aşısı alamıyor ve Gazimağusa’daki Acil 112 binasını tamamlayamıyor!

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Ortalık “yabancı öğrenci kaynıyor”…

Özellikle Afrikalı öğrenciler…

Memlekette araç satışlarının çok iyi gittiği söyleniyor ve yine çok sayıda “öğrenci olduğunu düşündüğüm” kişi, ciddi anlamda lüks sayılan araç kullanıyor…

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Eğer bütün bu saydıklarımız en önde veya öncül sektörlerse; sonuç olarak ya bu ülkede vergi sistemi – vergi adaleti doğru dürüst çalışmıyor; ya da tüm hesaplar yanlıştır!

Bilemediniz, kazanılan paralar “kara paradır” ve devlete üçün biri bile kalmıyor!

-*-*-

“Türkiye’de ne varsa KKTC’de de olacak” denmişti ya…

Bu muydu anlatılmak istenen?

-*-*-

Çünkü Türkiye’de cumhurbaşkanının belirlenmesine üç – dört gün kala, maşallah ortalık Togg marka araçla doldu…

Geçenlerde haberlerde izledim, iki Türk astronot aya çıkmaya hazır…

Neyle çıkacaklarsa!

Allah’a şükür, “aya giden traktör yaptık” denmesi!

Şimdilik!

-*-*-

Asgari ücret veya benzeri ödemeler alkışlanacak seviyede yükseliyor falan…

Üstüne bir de doğal gaz bulunuyor…

Onun da üstüne petrol bile bulunmuş…

Ve Tayyip Erdoğan diyor ki, “kimseyi tehdit etmiyoruz, farklı düşünenlere saygılıyız”…

İyi de “ekonomik göstergeler” o zaman neden hep sıfıra dayandı?

-*-*-

Neden TL çok ciddi değer kaybediyor?

Neden seçim sonrası sonuç ne isterse olsun, yüzde 30’luk bir değer kaybı ve haliyle aynı oranda yoksullaşma bekleniyor?

-*-*-

Türkiye, Venezüella mı?

Yani petrolü çok ama yönetimi kötü mü?

Yoksa, hepsi yalan mı?

-*-*-

Bence her ikisi de!

Ülke hem kötü yönetiliyor hem de seçime yönelik propaganda amaçlı göstergeler tümden yalan!

-*-*-

Almanya değil sadece, tüm Dünya sizi kıskanıyor!

Savaş uçağı ve uçak gemisi yapmaya başlamışsınız!

SİHA’lar İHA’lar gökyüzünde kuş uçurtmuyor!

Tanklarınıza maşallah, haberlerde gördüm onları da!

Doğal gaz ve petrol bulduğunuzla alakalı haberlerle dolu “televizyonlar”!

-*-*-

Tamam, anladım hepsini de bir tek aklımın kesmediği; bu yoksulluk neden?

KKTC’de kötü gidişin tek bir sorumlusu var; Rum – Yunan ikilisi!

Rumlar ve Yunanlılar olmasaydı siz görecektiniz KKTC’yi!

Dubai’ye kredi açardık anasını satayım!

Ama hep bu Rumlar ve Yunanlılar!

-*-*-

Türkiye’deki kötü gidişin de anladığım kadarıyla bir tek sorumlusu var; “PKK ve HDP”…

Sinan Oğan da öyle demedi mi?

-*-*-

Hiç umut yok kardeşlerim!

Hiç umut yok!

Türkiye’nin geleceği kap karanlık!

Ve mevcut “ana yavru” ilişkimiz, bizi de aynı karanlığa sürükleyecek!

-*-*-

Bundan kaçış şansı mı?

Yazmaktan usandım ama “iki bölgeli, iki toplumlu, iki toplumun siyasi eşitliğine dayalı federal çözüm ve Avrupa Birliği üyeliği…”

Gerisi yalan!

Uzaya çıkma, gaz bulma, petrol alma, uçak yapma, hep çakma, hep çakma!

Tek bir gerçek var; Tayyip Erdoğan kazandığı gün, anladığım kadarıyla Türk erkeklerine cennette 70 huri garanti!

Kadınlar mı?

Hangi kadınlar?

Üzgünüm!

İngilizlerin Brexit pişmanlığı

İngiltere’de Nigel Farage diye bir siyasetçi var…

Irkçı faşistin teki…

Brexit savunucusuydu…

Hatta Brexit kampanyasında başroldeydi…

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İngiliz medyası “fanatik Brexitçi” anlamına da gelen “Arch-Brexiteer” diyor O’nun için…

Bu adam, yani Nigel Farage, şimdilerde kalkmış, “AB'den ayrılma meselesi başarısız oldu, herhangi bir ekonomik fayda sağlamadı” diyor…

Son yapılan bir anket de, İngilizlerin en az yüzde 63’ünün Brexit’in kendileri için iyi olmadığına inandığını ortaya koyuyor…

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Farage ve aynı kafadaki milliyetçi İngilizler, “yabancılar işimizi, ekmeğimizi elimizden alıyor” ağlamasıyla az farkla da olsa “Brexit” kararı almıştı.

Tam 7 yıl önce…

-*-*-

İngiltere AB’ye döner mi?

Kısa dönemde sanmıyorum…

Geri dönme prosedürü var mı, varsa nasıl işler ondan da haberim yok…

-*-*-

Ama İngiltere’de kamuoyunun ve en başta da Nigel Farage kafasındaki kişilerin “pişmanlığı”, AB üyesi ülkeler içerisinde benzer düşüncede olanları son derece etkiler diye düşünüyorum…

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Kısacası, Brexit sonrası AB’nin dağılma olasılığının yükseleceğinden söz edenler yanıldı…

İngilizlerin pişmanlığı, AB’nin sağlamlığını kanıtlamıştır…

Her açıdan hem de…

Dünya’da “faşist” halk kahramanı yoktur… Irkçılıkla, ayrımcılıkla, milliyetçi siyasetle yola çıkıp da topluma tek kuruşluk faydası dokunmuş bir tek isim sayamazsınız… İnsanlık için, insanlar için, hatta doğa, canlılar, hayvanlar için kahramanlık yapanların tümü kesinlikle solcu diyebileceğimiz enternasyonalist karakterde kişilerdir… Sinan Oğan’ın düştüğü ya da düşürüldüğü duruma bakar mısınız? Farklı bir tavır beklenmezdi ki bir ırkçıdan… “Hiç pazarlık yapmadık” diyor… “HDP ile olmazdı” falan diyor… Hizbullah’la oluyor mu? Yoksa yazılanlar doğru mu? 50 milyon Dolarlar, petrol işi falan… Neyse; kire kir katılmıştır… Veya Mahir Çayan’ın dediği gibi, “aynılar aynı yere…” O kadar!