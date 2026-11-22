Kıbrıs Türk toplumunun bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde, ‘sahte’ dediğiniz bir devletin parlamento seçimlerine katılmayı reddetmek mi daha önemli, yoksa o devletin karar mekanizmasına girerek toplum adına mücadele etmek mi?

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Başka bir konu…

Veya soru!

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Sinn Féin, İrlanda'nın kendi kaderini tayin hakkını savunurken, İrlanda üzerinde egemenlik iddia eden İngiliz Kraliyeti'ne bağlılık yemini edebilir miydi?

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Ve başka bir soru: CTP nedir?

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CTP, hükümetinin koltuklarının tamamına oturmayı neredeyse garantilediği bir devletin seçimlerine katılan, temsil ettiği toplumun her türlü haklarını iyileştirmek hedefinde olan bir partidir…

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CTP ne devlete karşıdır ne de Sinn Féin’dir!

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Haliyle CTP’ye ‘KKTC düşmanı’ havasında saldırıyor olmak, aslında her türlü usulsüzlük ve yolsuzlukla devleti mahveden AKP dilbandileri destekli sahte milliyetçiliğin kompleksli bir savunma mekanizmasıdır…

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CTP’nin, seçim broşürlerinde kullanılması yasak olan Türk veya KKTC bayrakları konusunda YSK’ya şikayette bulunması, Türk Bayrağı düşmanlığı değildir…

Yok öyleyse, YSK nedir?

YSK da mı Türk düşmanıdır?

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Usandık bu saçmalıklardan…

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CTP’nin tarihi bir oy oranı ile genel seçim tamamlayacağı kesinleşti…

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Bunu durdurabilmenin veya CTP’nin alacağı oy oranını az da olsa aşağıya çekmenin herhangi bir yolu – yordamı kalmamıştır!

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Başvurulan yöntem, 1955 – 1958 modeli çok eski bir yöntemdir!

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Size bir tavsiye; rakibin yükselişini kesmek yerine; mesela ‘son beş yılda hatalar yaptık, önümüzdeki beş yılda bu hatalardan ders çıkarıp, tekrar etmeyeceğiz’ deyin, bence daha iyidir!

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KKTC’de resmi olarak adında ‘Türk’ kelimesi bulunan bir partiyi ‘Türk düşmanı’ diye suçlamak komiktir ve aklı çalışan kimse bunu yemez!

Sene 1958 değil!

2026’dır!

Taraftar stresi bitti, av stresi başladı!

Tottenham taraftarı olarak uzun zamandır ciddi stres yaşıyordum.

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Özellikle geçen sezonun başından beri hayal kırıklığı, son dakika golleri ve dinmeyen bir gerginlik vardı.

Maç izleyemez olmuştum.

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Cumartesi yine kazandık ve umudum arttı; iyi şeyler olacak!

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Biraz galibiyetin, rahat nefes almanın ve mutlu bir hafta sonunun keyfiyle ava çıktık.

Üç saat yürüdük ama tek keklik görmedik; uzaktan yalnızca üç beş tanesi uçtu.

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Avcı da köpek de azdı.

Tottenham stresinin yerini bu kez av stresi aldı!

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En azından yürüyüp spor yapıyorum, ama av bulunmaması hem morali bozuyor hem de ciddi stres yaratıyor.

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Fenerbahçe taraftarları için de üzgünüm.

Takımın başarısız sonuçları, bence kötü performansı, kazanması beklenen maçları kaybetmesi ya da beraberliği zor kurtarması ve yıllardır şampiyon olamaması da ayrı bir stres kaynağı!

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Ancak yine de KKTC’nin seçim stresinden uzak iki gün geçirmek, çok iyi geldi!

Çözümsüzlüğün ve vefasızlığın kanser ettiği bir masum adam!

Simon Mistriel Aykut artık serbest…

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Kıbrıs sorununun en büyük kurbanlarından biri…

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Elbette her düşünceye saygımız sonsuz, evet Rumlara ait mülkleri ‘izinsiz’ kullandı falan da Simon Aykut bu işi yapan tek kişi miydi?

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Neden kurban edildi?

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Eminim her kafadan bir yorum çıkabilir ama kesinlikle masumdu!

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21 Kasım 2026'da ailesi, Aykut'un İsrail'deki cezaevinden tahliye edildiğini resmen duyurdu.

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Simon Aykut, 7 Haziran 2024 tarihinde Derinya geçiş noktasında, Kuzey Kıbrıs'tan Güney Kıbrıs kontrolündeki bölgeye geçmeye çalışırken hakkında çıkarılan tutuklama emri uygulandı…

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Bir gün sonra mahkemeye çıkarılarak 5 gün tutuklu kalmasına karar verildi.

Yani 21 Kasım 2026'daki tahliyesine kadar yaklaşık 2 yıl 5 ay tutuklu ve hükümlü kaldı.

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Güney Kıbrıs'ta 24 Ekim 2025'te 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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17 Nisan 2026'da cezasının kalanını çekmek üzere İsrail'e nakledilmişti.

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İsrail'de yaklaşık 7 ay kaldıktan sonra serbest bırakıldı.

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Aykut’a Kıbrıs Cumhuriyeti’nde polisinden yargıcına, gardiyanından siyasetçisine herkes ‘Mülklerimizi çalıp satan adam’ gözüyle baktı ve adil bir yargılama yaşamadı!

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İsrail’e tahliyesi sürecine Mossad ve CIA’den tutun, İsrail Devlet Başkanı hatta Amerikan Devlet Başkanı’nın en yakın çevresine kadar birçok kişi ve kurum bir şekilde müdahil oldu…

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Kanser hastası olup olmadığı konusunda bile doğru dürüst bir sağlık analizi yapılmasına Rum Yönetimi müsaade etmedi…

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Ailesi, Aykut’un, bugünden başlayarak kanser tedavisi olacağını açıkladı.

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Phileleftheros gazetesi, sağlık durumunun ağırlaşması ve kanser nedeniyle tahliye edildiğini öne sürdü…

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Simon Mistriel Aykut, 7 Haziran 2024’te başlayan ve yaklaşık 2 buçuk yıl devam eden mahkeme ve hapis süresince, kendisini seven yakın dostu ve çalışma arkadaşı beş – on Kıbrıslı Türk dışında kimseden en küçük bir destek de görmedi…

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Vatandaşı olduğu TC veya KKTC’den kimse, ‘en küçük bir suçu olmayan’ bu masum adam için kılını kıpırdatmadı ki burada da ‘ırkçılığın’ öne çıktığı tespitini yapmak bence hatalı değildir!

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Haaaa ‘hayır, Aykut suçludur çünkü Rumlardan çaldığımız mülkleri kullandı’ demeyin sakın; şu anda KKTC’de aynı suçu işlediğinden emin olduğum en az yarım milyon insan var!

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Lefkoşa’da yargılanırken, bazı duruşmaları izlemiştim…

Kendisiyle de kısa süreli bile olsa sohbet şansım olmuştu…

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En başta siyasi çözümsüzlük; akabinde sahte KKTC’deki yönetici geçinenlerin düşüncesizlik ve vefasızlığı, dev gibi bir adamı iki buçuk senede kanser etmeyi başardı!

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Geçmiş olsun Simon Aykut!

Ailene kavuştuğuna çok sevindim…