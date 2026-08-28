Seyir halindeki kamyonet yandı
Mağusa-Lefkoşa ana yolunda, Turunçlu-Ulukışla kavşağı arasında, seyir halindeki AA 803 K plakalı kamyonet, muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yandı.
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Mağusa-Lefkoşa ana yolunda, Turunçlu-Ulukışla kavşağı arasında, seyir halindeki AA 803 K plakalı kamyonet, muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün 13.00 sıralarında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın sonucu, aracın ön kabin ve motor kısımları tamamen yandı.
Olay hakkındaki soruşturma ise devam ediyor.
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