Gazimağusa Belediyesi, 4. Etap Kanalizasyon Hatları Yapım İşleri için sözleşme imzaladı.

Gazimağusa Belediyesi tarafından verilen bilgiye göre, Gazimağusa Belediyesi ile Binbir Cons. Ltd. arasında imzalanan sözleşme kapsamında 4. Etap Kanalizasyon Hatları Yapım İşleri’nin uygulama süreci başlıyor.

Proje kapsamında Ayluka/Çanakkale Mahallesi Kerem Sokak’ta yeni bir atık su terfi istasyonu yapılacak, Karakol Mahallesi Ötüken Sokak’ta ise 140 metre uzunluğunda kanalizasyon ana hattı ile parsel bağlantıları hayata geçirilecek.

11 milyon 359 bin 98,75 TL bedelle gerçekleştirilecek projenin uygulama süresi, yer tesliminin ardından 90 takvim günü olarak belirlendi.

Teknik şartname doğrultusunda kanalizasyon hatları ve parsel bağlantılarının yanı sıra çalışma yapılan alanlardaki yol, kaldırım ve diğer üstyapıların mevcut durumuna uygun biçimde yeniden düzenlenmesi de proje kapsamında yer alıyor.

Sözleşme imza töreninde Gazimağusa Belediyesi İhale Komisyonu Başkanı Özkan Oza ile Komisyon Üyesi Özgür Dedeoğlu hazır bulundu.

Uluçay: “150’ye Yakın İhale Kentin Farklı Noktalarında Hizmete Dönüştü”

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, törende belediyenin yatırımlarının hayata geçirilmesinde, İhale Komisyonu ve İhale Birimi’nin önemli bir sorumluluk üstlendiğini vurguladı.

Uluçay, yaklaşık dört yıllık görev süresi içerisinde 150’ye yakın ihalenin başarıyla sonuçlandırılarak hayata geçirildiğini belirterek, “Bir yatırımın vatandaşımıza ulaşan somut bir hizmete dönüşmesi yalnızca sahada başlayan çalışmayla olmuyor. Bunun öncesinde ciddi bir hazırlık, teknik değerlendirme, mevzuat takibi ve titizlikle yürütülen ihale süreçleri var. “ dedi.

İhale Komisyonu üyeleri ile İhale Birimi çalışanlarının süreçlerde önemli katkıları olduğunu da söyleyen Uluçay, tüm katkı koyanlara teşekkür etti.

Uluçay, belediyenin ihaleleri yalnızca idari bir süreç olarak görmediğinin de altını çizerek, amaçlarının belediyenin kaynaklarını doğru planlayarak, süreçleri sağlıklı yürütmek ve Gazimağusa’nın ihtiyaç duyduğu hizmetleri kalıcı yatırımlara dönüştürmek olduğunu belirtti.

4. Etap Kanalizasyon Hatları Yapım İşleri’nin Gazimağusa’nın altyapısını geleceğin ihtiyaçlarına göre güçlendirme hedefinin bir parçası olduğunu ifade eden Uluçay, çalışmaların tamamlanmasıyla Ayluka/Çanakkale ve Karakol mahallelerinde kanalizasyon altyapısına önemli katkı sağlanacağını vurguladı.