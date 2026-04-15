X-Ray cihazından geçerken tespit edildiler

Ercan Havalimanı’nda yapılan kontrollerde uyuşturucu madde bulunduğu gerekçesiyle 3 kişi tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ebrar Kiriş olguları aktardı.

Polis, zanlı Aytaç’ın 14 Nisan saat 14.00, zanlılar Y.K. ile B.D.’nin de aynı gün saat 15.40 sıralarında Ercan Havalimanı’nda x-ray cihazından geçerken tespit edildiklerini söyledi.

Polis, Y.A.’nın üzerinde yapılan aramada bir gram kokain, Y.K. ile B.D.’nin ortak kullandığı valizde yapılan aramada ise 0.5 gram hintkeneviri olduğu düşünülen maddeler ele geçirildiğini belirti.

Polis, B.D.’nin el çantasında ise içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan sarma sigara bulunduğunu belirtti. Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, emarelerin analize gönderileceğini belirterek, 2 gün ek süre talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlılar hakkında 2 gün ek tutukluluk emri verdi.