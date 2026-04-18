Voices konuşmalar serisi yeniden başladı, ilk konuk Mete Hatay oldu

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Sanat ve Kültür Ofisi tarafından düzenlenen "Voices Konuşmalar Serisi" yeniden başladı. Serinin ilk konuğu Mete Hatay oldu.

ARUCAD’dan yapılan açıklamaya göre, Voices konuşmalar serisi, 7 yıllık bir aranın ardından ARUCAD Art Space’te gerçekleştirildi.

Program, ARUCAD Plastik Sanatlar Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Turan Aksoy’un koordinatörlüğünde düzenlenirken, bu yıl ilk kez eş zamanlı canlı yayın da yapıldı.

Soru-cevap formatında kurgulanan etkinlikte, Prof. Dr. Turan Aksoy’un yönelttiği sorular üzerinden ilerleyen oturumda Mete Hatay, güncel meseleleri sanat, toplum ve politika ekseninde ele aldı.