Vatandaşlık vaadiyle 4.875 Euro dolandırdı
Girne’de, 33 yaşındaki M.K.’nin bir kişiye vatandaşlık işlemlerini yapacağı yönünde yalan beyanda bulunarak sahtekârlıkla toplam 4.875 Euro temin ettiği tespit edildi.
A+A-
Girne’de, 33 yaşındaki M.K.’nin bir kişiye vatandaşlık işlemlerini yapacağı yönünde yalan beyanda bulunarak sahtekârlıkla toplam 4.875 Euro temin ettiği tespit edildi.
Şüpheli tutuklanırken, polis soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
Bu haber toplam 190 defa okunmuştur
Etiketler : vatandaşlik