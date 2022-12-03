Vatandaş: “Randevu için aylarca bekliyoruz!” / Sağlıkçı: “Bazı servislerde hizmetler çöktü”

Fehime ALASYA

Sağlık hizmeti almaya giden vatandaş sistemden dert yandı, “sağlıkçıların yorgunluğu ve bezginliği yüzünden belli” dedi, çözüm istedi… Sağlıkçılar ise bazı servislerde hizmetin tamamen çöktüğüne işaret etti, sıkıntıları sıraladı…

YENİDÜZEN, sağlık çalışanlarının ‘birçok serviste ve acillerde sağlık çöktü’ isyanını, sağlık hizmeti almak için hastaneye giden vatandaşlarla konuştu.

Devlet Hastanesi’ndeki sağlık sisteminden hem sağlıkçıların, hem de hizmet alamayan vatandaşın memnun olmadığı bir kez daha ortaya çıktı.

Sağlık hizmeti almak için hastaneye giden vatandaş, randevu sistemindeki yoğunluktan Acil Servis’teki karmaşaya, Poliklinik’teki keşmekeşten, gereksiz prosedürlere birçok konudan dert yandı.

Bazı alanlarda randevu almaya çalışan vatandaşlar, aylar sonrası için doktor veya işlem sırası alması nedeniyle özele kaymak zorunda kaldığını anlattı. Bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Kimi vatandaş aldığı hizmetten memnun kalmadığı gerekçesiyle hastaneye gelmek istemediğini belirtirken, kimisi ise ‘acaba her şey tamam mı?’ sorusuyla hastaneden ayrıldığını dile getirdi.

Kimi hasta ‘ilgi yok’ dese de bunu sağlık çalışanlarının ‘bezginliğine ve yoğunluğuna’ yordu, kimileriyse “bu kadar çok hasta varken iyi bile…” yorumunda bulundu…

Yoğunluktan ötürü verilen hizmetin artık yetersiz kaldığını anlatan kimi hastalar ise “Herkes görevini ne isterse olsun layıkıyla yapmalı” dedi.

HASTANEYE GİDEN VATANDAŞ:

“Sağlıkçıların işi zor!”

Sağlık çalışanları acil servislerin durumu ve sağlık hizmetlerinin sunumunda yaşanan aksaklıklarla ilgili ortak dün düzenlediği basın toplantısının ardından YENİDÜZEN, devlet Hastanesi’ndeki sıkıntıları vatandaşa sordu…

Behzat Behzatoğlu:

“Yorgunlukları yüzlerinden belli… Sisteme el atılmalı”

“Çalışanların işi gerçekten de zor… Doktorlar ilgili ama yoğunluk çok fazla, bu sıkıntı olabiliyor. Yorgunlukları yüzlerinden belli… Sisteme el atılmalı, nüfus artıyor, ona göre yol izlenmeli”

Gülten Oygur:

“Burası acil, adı üstünde acil olarak görülmeniz gereken bir yer ama…”

“Doktorların yükü çok fazla anlıyoruz ama sistem çökmüş. Hem çalışanlar hem vatandaş mutsuz, devlet seyirci. Burası acil, adı üstünde acil olarak görülmeniz gereken bir yer ama bu asla mümkün olmuyor. Kontrolsüz bir nüfus artışı var ve bu durum bizi hizmet alınamayacak noktaya doğru sürüklüyor. Hastane yabancılarla doldu taştı.”

Emrah Yetken:

“Bir ultrason randevusu için 2 ay beklemeniz gerekiyor”

“Acil diye gelip bir saat bekliyorsunuz, ilgi çok az çünkü doktorlar, görevliler çok yoğun ve bezgin… Nüfus çok fazla, artan nüfusa aynı kadroyla mı hizmet veriliyor anlamıyoruz… Sistem sıkıntılı, bunlar giderilmeli. Hastaneye gelmekten kaçınıyoruz çünkü memnun kalmıyoruz. Bu gidişat aslında ülkenin içinde olduğu gidişattan kaynaklı. Bir ultrason randevusu için 2 ay beklemeniz gerekiyor. Bu olur şey değil, haliyle özele gidiyoruz.”

Sedef Güzen:

“Bir randevu için 50 gün sonraya tarih veriliyorsa burada bir sıkıntı aranmalı”

“Burada bekleme süresi çok uzun. Doktorlar, sağlık görevlileri kesinlikle suçsuz, yetişmeye çalışıyorlar… Canla başla çalışıyorlar ama yetişemiyorlar. Sistemden kaynaklı bir sıkıntı var. Bir randevu için Ocak ayına, 50 gün sonraya tarih veriliyorsa burada bir sıkıntı aranmalı. Güven duygumuz zedelendi. Hastaneye gelsek bile o kadar kalabalık ki bazen, ‘ya gözden kaçan bir durum varsa diye korkup, ‘acaba her şey tamam mı?’ endişesi yaşıyoruz. Çünkü burası çok yoğun, en ufak bir hata insan yaşamına mal olabiliyor.”

Behiye Okun:

“Vatandaş eziliyor, buralara gelmekten kaçınıyor, özel sektöre kayıyor”

“Daha sistemli olsa güzel olurdu. Acilde de poliklinikte de işler yolunda gitmiyor, vatandaş eziliyor, buralara gelmekten kaçınıyor, özel sektöre kayıyor. Parası olmayanın ise canı eziliyor. Randevu alıyor, geliyorsunuz yine de çok uzun süreler bekliyorsunuz. Sadece ilaç yazdırmak için geliyorum ve bir imza için uzun süreler bekliyorum. Bu prosedürler kolay olsa gerçekten hasta olan insanların da sırasını almamış olurum.”

Mazlum Saran:

“Ülkenin tamamında sistem hatası var”

“Acile gitseniz ‘acillik bir durum değil’ diye sizi polikliniğe yönlendiriyor. Zaten branş doktoru yok, genel bir tedavi alıp çıkıyorsunuz. Acil durum olmasa polikliniğe geliyorsunuz, burada randevunuz yoksa doktor göremiyorsunuz. Ülkenin tamamında sistem hatası var. Hastaneye eleman alınıyor, torpili, tanıdığı varsa daha kolay bir bölüme gönderiliyor veya bölgesine gidiyor. Gerekli birimlerde eleman bulamıyorsunuz. Uzay çağında yaşıyoruz ama sistemimiz yok”

Özge Değirmenci:

“Hematolog için randevu istedim 2023 Mart dediler”

“Hematolog randevusu almak için hastaneye gittim, bana 2023 Mart ayına randevu verebileceklerini söylediler. Hamile olduğum için ısrar ettim bana o gün tahlillerimi görmesi için bir doktordan sıra numarası verdiler, orada çok uzun süre bekledim ve sıra bana geldiği zaman doktor çok yorulduğunu söyleyip bana bakmadı. Tartıştık, şikayet de ettim ama… Her ne isterse olsun herkes görevini layıkıyla yapmalı. Bu gibi durumlar neden oluyor araştırılmalı ve sorunlar ortadan kaldırılmalı.”

Sendikalar uyardı:

“Bazı servislerde hizmetler çöktü”

Sağlık çalışanlarının örgütlü olduğu iki sendika geçtiğimiz gün yaptığı ortak basın açıklamasında özellikle acil servislerin durumu ve sağlık hizmetlerinin sunumunda yaşanan aksaklıklara dikkat çekmiş, hizmetlerin çöktüğünü kaydetmişti. Yapılan açıklamada buradaki sorunlar madde madde ifade edilmişti…

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES), acil servislerin durumu ve sağlık hizmetlerinin sunumunda yaşanan aksaklıklarla ilgili dün ortak basın toplantısı yapmıştı.

Tıp-İş Başkanı Mustafa Taşçıoğlu konuşmasında, “sağlığın amiral gemisi” olarak nitelediği Acil Servis’in ağır yaralı olduğunu söylemiş, KTHES Başkanı İbrahim Özgöçmen ise “Hemşireler artık burada çalışmamak için imza topluyor” demişti.

“Sağlığın amiral gemisi” ağır yaralı (!)

“Sağlığın amiral gemisi” olarak nitelendirilen Acil Servis’in ağır yaralı olduğu ifade edildi.

Sendikalara göre acil servislerin durumu ve sağlık hizmetlerinin sunumunda yaşanan aksaklıklar şöyle sıralandı;