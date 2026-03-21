Varoufakis: “Yunanistan Kıbrıs halkına değil, İngiliz üslerini korumak için güç gönderdi”

Eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, ülkesinin Kıbrıs’a gönderdiği savaş uçakları ve fırkateynlerin Kıbrıslıları değil, adadaki İngiliz üslerini korumak amacı taşıdığını savundu.

Yunanistan’ın dört F-16 ve bir fırkateyn gönderdiğini belirten Varoufakis, “Gerçekte İngiliz üssünü koruyor” dedi. ABD’nin bölgedeki üsleri Gazze ve İran’a yönelik saldırılar için kullandığını öne sürdü.

Varoufakis ayrıca Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimin yıllardır sürdüğünü ve bunun silah tüccarlarına kazanç sağladığını ifade etti. Türkiye’nin dış politikada daha dengeli bir tutum izlediğini belirten Varoufakis, Ankara’nın bu savaşta da arabulucu rol üstlenmesini umduğunu söyledi.