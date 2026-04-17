Vadili-İnönü İlkokulu’na yıldırım düştü

Vadili-İnönü İlkokulu’nun binasına, ders saatleri içerisinde yıldırım düştü. Olayın eğitim saatleri içinde yaşanması ciddiyetini artırırken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmaması en büyük teselli oldu.

Yıldırım düşmesi sonucu okulun bazı elektrik ve elektronik sistemlerinde hasar meydana geldi. Öğrenci ve öğretmenlerin mağduriyet yaşamaması adına Eğitim Bakanlığı’nın gerekli önlemleri alması gerektiği ifade edildi.

KTÖS Örgütlenme Sekreteri Akgün Kaçmaz, yaşanan olayın okulların sadece sel, deprem ve yangın gibi afetlere değil, yıldırım riskine karşı da hazırlıksız olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Kaçmaz, benzer olayların tekrar yaşanmaması için okullarda kapsamlı afet risk analizlerinin yapılması ve önleyici yatırımların planlı şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Okul güvenliğinin maliyet hesaplarına takılmadan sağlanması gerektiğini ifade eden Kaçmaz, paratoner veya bakır iletken sistemlerinin kurulmasının önemine dikkat çekti.

Açıklamada, güvenli okul ortamının ancak doğru planlama ve önleyici tedbirlerle mümkün olacağına işaret edilerek, Vadili-İnönü İlkokulu öğretmenlerine, öğrencilerine ve bölge halkına geçmiş olsun dilekleri iletildi.