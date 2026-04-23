Uyuşturucu, mermi ve el bombasıyla yakalandılar

Lefkoşa’da şüpheli hareketler sergileyen iki kişinin üzerinde ve evlerinde uyuşturucu, mermi ve el bombası bulundu. Zanlıların ayrıca uzun süredir izinsiz şekilde Kıbrıs’ın kuzeyinde kaçak yaşam sürdüğü ortaya çıktı.

Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu, Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu ve İkamet İzinsiz” suçlarından tutuklanan zanlılar J.B.A. ve E.C.A.O. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Yeşildal olayla ilgili bulguları aktardı.

Yeşildal, 22 Nisan 2026 tarihinde saat 21:30 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi tarafından Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi üzerinde yaya olarak yürüyen ve şüpheli hareketler sergileyen J.B.A.’nın yapılan üst aramasında, eşofmanın cebinde naylona sarılı vaziyette yaklaşık 3 gr. ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilip suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Evlerinde uyuşturucu, mermi ve el bombası bulundu

Polis, zanlının ikametgâhında yapılan aramada, yatak odasında foil kağıda sarılı yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, çekmecede 1 adet mermi çekirdeği, savunma sınıfı el bombası ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan plastik öğütücü tespit edilerek emare alındığı mahkemeye aktarıldı.

Zanlılar kaçak çıktı

Polis akabinde aynı adreste kalan zanlı E.C.A.O’nun da yatak odasında içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan metal öğütücü tespit edilip suçüstü hali gereği tutuklandıklarını söyledi. Polis zanlıların ayrıca yapılan muhaceret kontrollerinde zanlı J.B.A.’nın 10 Ocak 2022 tarihinden itibaren 1563 gün, E.C.A.O’nun 29 Kasım 2023 tarihinden itibaren 875 gün yetkili makamdan izinsiz KKTC’de ikamet ettiklerinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak zanlıların yaptıkları beyanların teyit ve tekzip edileceğini belirterek soruşturma maksatlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Yargıç Jale Ergüden zanlıların soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.