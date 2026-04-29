Üvey kızına yıllarca cinsel istismarda bulundu

Limasol Ceza Mahkemesi, 51 yaşındaki bir adamı üvey kızına yönelik, yıllara yayılan cinsel istismar suçlarından dolayı toplamda 18 yıla kadar varan hapis cezasına mahkûm etti. Mahkeme, sanığın tahliyesinin ardından altı yıl süreyle denetimli serbestlik altında tutulmasına da hükmetti.

Sanık, davanın başında suçlamaları reddetse de yargılama sürecinde suçlarını kabul etti. Dosyada çocuk cinsel istismarı ve sömürüsüne ilişkin çok sayıda suçlamanın yanı sıra, adli saldırı ve tehdit suçları da yer aldı.

Mahkeme bulgularına göre istismar, 2007 yılında mağdur henüz 12 yaşındayken başladı ve yetişkinliğe ulaşana kadar sürdü. Ayrıca 2025 yılında yetkililere yapılan resmi şikâyet öncesinde yaşanan bazı olaylar da dosyaya dahil edildi. Phileleftheros gazetesinin aktardığına göre, istismar uzun süre aile evinde gerçekleşti.

Davanın ortaya çıkışı ise aile içinde yaşanan bir tartışmaya dayanıyor. İddiaya göre, sanığın mağduru ittiği bir olayın ardından genç kadın durumu yetkililere bildirerek süreci başlattı. Soruşturma kapsamında ayrıca sanığın, bir aşamada mağdurdan yatak odasına kamera yerleştirmesini istediği ve bu iddianın doğrulandığı da kaydedildi.