Üstel yine tüm soruları yanıtsız bıraktı

Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi binasına girerken basın mensuplarının sorularını "belirsiz" ifadeler kullanarak yanıtladı, hiçbir soru cevap bulamadı.

Üstel, hayat pahalılığı tasarısıyla ilgili son kararın verileceği Ulusal Birlik Partisi (UBP) Grup Toplantısı'nın ne zaman başlayacağına ilişkin sorulan soruya, "Geldiklerinde toplanacağız" yanıtını verdi.

Hayat pahalılığı yasa tasarısının alt komiteye çekilme ihtimaline ilişkin soruya da yanıt veren Üstel, "İhtimaller üzerinden konuşamayız" dedi.

Üstel, partisinin grup toplantısı sonrası açıklama yapılacağını da belirtti.