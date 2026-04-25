Üstel: "Adil, dengeli ve sürdürülebilir bir çalışma hayatını inşa etmekte kararlıyız"

Başbakan Ünal Üstel, Asgari Ücretler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Bakanlar Kurulu’ndan geçirilerek Meclis’e sevk edildiğini açıkladı.

Düzenlemenin, çalışma hayatında dengeyi sağlamak, kayıt dışılığı azaltmak ve daha sürdürülebilir bir yapı oluşturmak amacı taşıdığı belirtildi.

Yeni tasarıyla barınma ve beslenme gibi desteklerin asgari ücret kapsamında tanımlanacağı, tarafların anlaşması halinde bu giderlerin ücretin en fazla yüzde 40’ına kadar mahsup edilebileceği ifade edildi. Bunun zorunlu olmadığı ve işçinin kabul etmemesi durumunda asgari ücret hakkının korunacağı kaydedildi.