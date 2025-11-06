Üstel: “Adalet arayışımız bitmiş değildir, kararlı duruşumuzu sürdürüyoruz”

Başbakan Ünal Üstel, İsias Davası kapsamında bugün Adıyaman’da gerçekleştirilen duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, adalet mücadelesinde kararlılıkla sürecin takipçisi olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Üstel, açıklamasında, ilk günden itibaren davayı uzaktan izleyen biri olmadıklarını belirterek, “Adaletin tecellisi için halkımızı temsilen sürecin her aşamasında bizzat bulunduk” dedi.

“Adalet yerini bulacak, İsias ortak davamızdır” sözlerinin arkasında durduklarını kaydeden Üstel, bu sözün gereğini yerine getirmek için tüm imkânların seferber edildiğini ifade etti.

Bilirkişi raporunda ortaya çıkan belge ve tespitlerin yaşanan felaketin ciddiyetini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Üstel, “Rapor, ihmallerin zincirleme biçimde nasıl acıya dönüştüğünü, doğal bir afetin nasıl felakete dönüştürüldüğünü gözler önüne sermiştir” dedi.

Üstel, adalet arayışının henüz bitmediğini vurgulayarak, “Ailelerimizle birlikte davadaki kararlı duruşumuz sürüyor. Bu onurlu mücadelenin sonuna kadar destekçisi olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel, benzer acıların bir daha yaşanmaması için her kurumun ve bireyin sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Açıklamasının sonunda, “Şampiyon Meleklerimizin aziz hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor, ailelerimize sabır, metanet ve güç diliyorum” dedi.