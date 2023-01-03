ÜRETİM YAĞMURA HASRET!

Fehime ALASYA

Soğuk hava etkisini yeni yeni hissettirmeye başladı, bu zamana kadar düşen yağmur hayvancı ve çiftçiyi endişelendirdi…

Meteoroloji Dairesi “tahminler tutsa bile doyurucu yağış görmüyoruz” derken, üreticilerse “yağmur yağmaz ve zamanında tedbir alınmazsa üretim biter” uyarısında bulundu.

Meteoroloji Dairesi’nin Aralık ve Ocak ayına ilişkin hava tahmin raporundaki ‘normallerin üzerinde yağış’ tahmini tutmadı. Şubat için ise yağışlı geçmesi beklenen birkaç gün için ‘tahminler tutarsa’ tedirginliği hakim.

Bu yılki yağışlardan umduğunu bulamayan üretici ise ‘böyle giderse üretim bitecek’ diyerek bir an önce tedbir alınması gerektiğine işaret etti.

Hiç zaman kaybetmeden ülkeye yurt dışından ithal kaba yem tedarikinin yapılması gerektiğinin altını çizen bazı hayvancılar, bu konuda devletin ciddi bir fiyat çalışması yapması ve destek vermesi gerektiğini anlattı.

Mevcut koşullarda yurt dışından kaba yem tedarikinde maliyetlerin 1 TL civarında olduğu bilgisini paylaşan hayvancılar, günümüz şartlarında ülkeye yapılacak olan kaba yem tedarikinin en az 8 TL’ye mal olacağını savundu. Yapılan bu ön araştırma ile ülkede hiçbir hayvancının bu maliyetin altından kalkamayacağı dile da getirildi.

“Sezon bu şekilde devam ederse, yem bulunamayacak”

Sezonun bu şekilde kurak geçmeye devam etmesiyle bir aya kadar hayvanına yedirecek yem bulamayacağını anlatan hayvancılar, kaos yaşanacağını ifade etti.

Hükümeti olası kaosu önlemek için, geç olmadan tedbir almaya çağıran hayvancılar, yeme erişimde alternatif yolların bulunması gerektiğine değindi.

Adanın her bölgesinde kuraklığın hakim olduğunu anlatan çiftçiler, “Hayvancılık işi sanrım artık ülkede bitecek…” görüşünü paylaştı.

Önümüzdeki bir hafta içerisinde, yağışlı havanın gelmemesi durumunda ülkedeki hayvancılığın ve tarımın bitme noktasına geleceğini anlatan çiftiler, “Eğer devlet güzel bir destek vermezse ülkede tek bir hayvancı kalmayacak” yorumunu yaptı.

Hayvancı tedbir istedi:

“Zamanında önlem alınmazsa üretim bitecek!”

Hayvancı Cemal Darbaz:

“51 yaşındayım böyle kötü bir yıl hatırlamıyorum”

“Durum içler acısı, tarihin en kötü senesi. 51 yaşındayım böyle kötü bir yıl hatırlamıyorum. Ekinler kurudu. Bir haftaya kadar Güzelyurt bölgesine biraz yağmur yağarsa belki biraz yeşillenir. Her taraf kuru, hiçbir yerde yeşillenme yok. Bu bir hafta içinde yağmur olmazsa hayvanlara yedirecek hiçbir şeyimiz olmayacak. Eğer devlet güzel bir destek vermezse ülkede tek bir hayvancı kalmayacak. TC’den balya gelse maliyetine bile olsa kurtarmaz. Tanesine 1,600 TL kimse veremez. Hiçbir hayvancı bunu hayvanına atamaz. Devlet yüzde yüz destek verse belki bu yıl kurtuluş olur. Hayvancılık işi sanrım artık ülkede bitecek… Daha önce örneğin Karpaz’da olurdu, Güzelyurt’ta olmazdı, ama bu yıl ada geneli hiçbir bölgede bir şey yok. Türkiye de kötüymüş, oradan istesek de, paramız olsa da bulamayacağız.”

Hayvancı Kağan Güler:

“Devlet bu kötü gidişatı görmeli ve bir an önce tedbir almalı”

“Bu yıl çok kötü, stokumuz da bitiyor. Ada genelinde stok yapabileceğimiz durum da yok. Bu bir hafta içinde yağmur yağmazsa hayvanlarımıza yedirecek hiçbir şey kalmayacak. Bir ay sonra hayvanımıza yedirecek bir şey bulamayacağız, bulduğumuz da çok fahiş fiyat olacak, yediremeyeceğimiz için mecburen satacağız, elimizden ucuza alınacak. Devlet bu kötü gidişatı görmeli ve bir an önce tedbir almalı. Arpalar şimdiye diz boyu olmalıydı. Şimdi her yer hala toprak, ektiklerimiz de kurudu. Devlet, Türkiye üzerinden bu konuda girişimde bulunmalı, ülkeden ne kadar yem eksikliği var, bunlar nasıl neyle giderilecek çözüm olmalı.”

Hayvancı Mehmet Çetereisi:

“Derhal, şimdi kaba yem çalışması yapıp uygun fiyata yem tedarik edilmeli aksi halde ülkede üretim bitecek”

“Bu yıl en verimli bölge olarak bilinen Karpaz ve Güzelyurt’ta bile ürünler çok kötü, içler acısı…

Bu ülkede üretim bitecek. Bir an önce, derhal tedbir alınmalı ama bizi yönetenler yağmur duası yapmaktan ileriye gidemezler.

Yurt dışından gelecek olan kaba yem fiyatlarının şu anki maliyeti 8 TL’dir. Bu yıl 1 TL üzeri kaba yem almadık. Bu rakamla üretim asla süremez. Derhal tedbir alınmazsa üretim bitecek. Kaba yemi uygun fiyata getirsinler.

Bugünden sonra tüm gün yağmur yağsa da ekilen ekinler toprağın dışına çıkamaz, çıkanlar ise zaten neredeyse kurudu… Bir birimizi kandırmamıza gerek yok. Tarım sigortası küçük bir miktar karşılasa da hayvancı bu kaba yem fiyatlarıyla asla mücadele edemez. Kaba yem kaça gelecek nasıl gelecek, sistem nasıl olacak, kimler zengin olacak, bekleyip göreceğiz. Derhal, şimdi kaba yem çalışması yapıp uygun fiyata yem tedarik edilmeli.”

Raif Buran Meteoroloji Dairesi Müdürü:

“Yağışlar düşük, sıcaklıklar yüksek, tahminler tutmuyor”

Yağışların normallerin üstünde olacağı tahminlerinde yanıldıklarını işaret eden Buran, “Tahminler tutmadı. Aralık ve Ocak ayı kötü gidiyor” dedi.

8 ve 9 Ocak’ın yağışlı geçeceğine dair tahminde bulunan Buran, bunun da doyurucu bir yağış olmadığına vurgu yaptı.

Yağışların az olmasını ‘ülkenin yüksek basınç istemi altında olması ve sistemlerin adaya ulaşılmasına izin verilmemesi’ olarak yorumlayan Buran, Şubat ayının ‘normal yağışlı’ görüldüğünü belirtti.

Buran, “Şubat normal yağışlı gibi ama Aralık- Ocak ayları da normal görünüyordu, tahminler maalesef tutmuyor. İlk kez bu yıl bu denli tutmayan tahminlerle karşılaşıyoruz.” şeklinde konuştu.

Sıcaklıklar da normalin üzerinde…

16 Ocak’tan itibaren ise yağışların düzene gireceği, normal üzeri yağış olacağı görüşünü paylaşan Buran, sıcaklıkların da normallerin üzerinde seyrettiğinin altını çizdi.

Buran, “15-16 derece olması gereken Ocak ayı, şimdilerde 18-21 derecede seyrediyor. Bu önemli bir yükseklik.” dedi.