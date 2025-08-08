“Üretim durmuş durumda, birçok çiftlikte elektrik yok!”

Bugün sabah saatlerinden itibaren birçok çiftlikte elektrik yok! Üretici hayvanını sağamadı! Hayvanlar mastitis riskiyle karşı karşıya, üretim durmuş durumda, zarar yine hayvancıya yazıldı!

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği de elektrik kesintisi nedeniyle hayvancılıkta yaşanan sorunları dile getirdi, “Yanlış politikaların bedelini halk da, üretici de ağır ödüyor” vurgusunu öne çıkardı.

İşte Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği açıklaması:

Aylardır yapılan tüm uyarılara rağmen, hükümetin enerji politikalarındaki ısrarı bugün üretimi durma noktasına getirmiştir.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği olarak, başından beri uyarıyoruz:

Bu yanlış politikaların bedelini halk da, üretici de ağır ödüyor!

Bugün sabah saatlerinden itibaren birçok çiftlikte elektrik yok!

Üretici hayvanını sağamadı!

Hayvanlar mastitis riskiyle karşı karşıya, üretim durmuş durumda, zarar yine hayvancıya yazıldı!

Çiftliklere gelen binlerce TL’lik elektrik faturasıyla boğuşan üretici şimdi bir de elektriksizlikle cezalandırılıyor!

Hükümet, bu tabloyu seyretmekle yetiniyor.

AKSA’ya peşkeş çekilen enerji politikaları, halkı da üreticiyi de karanlığa mahkûm etti!

Bu bir ihmal değil, bu bilinçli bir çöküştür!

Buradan ilan ediyoruz:

EL-SEN’in haklı mücadelesinin yanındayız!

Halkı ve üreticiyi savunan her duruşta biz de varız!

Bu düzeni, bu sessizliği, bu soygunu kabul etmiyoruz!

Hükümete sesleniyoruz:

Elinizi halkın cebinden, üreticinin sırtından çekin!

Üretimi cezalandırmayı bırakın!

EL-SEN’i susturmaya değil, halkın sesine kulak vermeye başlayın!

EL-SEN yalnız değildir!

Bu ülkenin aydınlık geleceği, karanlığa teslim olmayacak!"