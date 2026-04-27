Uluslararası Kıbrıs İşçi Filmleri Festivali'nde “BES Direniş Belgeseli” gösterilecek
Uluslararası Kıbrıs İşçi Filmleri Festivali çerçevesinde Çarşamba günü Belediye Emekçileri Sendikası’nın (BES) hikayesini anlatan belgesel gösterilecek.
Verilen bilgiye göre, belgesel Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Salonu'nda saat 19.00'da gösterilecek, giriş ücretsiz olacak.
Belgeselde, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin ve sendikanın kuruluş süreci, LTB'nin mali çöküş dönemi ve emekçilerin örgütlü direnişi yer alıyor.
Festival programında 8 Nisan olarak yer alan belgeselin gösteriminin, hayat pahalılığı düzenlemesine karşı verilen mücadele nedeniyle ertelendiği belirtildi.
