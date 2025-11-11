İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği, UBP-YDP-DP hükümetinin fiber optik protokolüne ilişkin tepkisini bir kez daha ortaya koydu. Birlik tarafından yapılan açıklamada “Telekomünikasyon Dairesi’nin kimlere, hangi şartlarda devredileceğini bilmek hepimizin hakkı. Bu ülkenin internet alt yapısı pazarlık masası değildir.” denildi.

Yazılı yapılan açıklamada, “Bugün sessiz kalırsak, yarın söz hakkımızı kaybederiz. Biz takipteyiz. Biz duyuracağız. Biz susmayacağız. Halkın çıkarını hiçe sayanları isim isim açıklayacağız. Bu ülkenin internet altyapısı pazarlık masası değildir. Sandıkta görüşeceğiz!” ifadeleri kullanıldı.