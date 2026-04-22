Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kıbrıs’a geliyor

Cyprus Mail’de yer alan habere göre, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ev sahipliğinde 23-24 Nisan 2026 tarihlerinde Ayia Napa ve Lefkoşa’da gerçekleştirilecek olan gayriresmi Avrupa Konseyi toplantısında önemli bir program değişikliği yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya ile devam eden savaşın son durumu hakkında AB liderlerini bilgilendirmek üzere adaya gelecek.

Avrupa Konseyi Başkanı António Costa tarafından gönderilen davet mektubuna göre, zirve 23 Nisan Perşembe akşamı başlayacak olan çalışma yemeği ile açılacak.

Zelenskiy’nin bu yemekte liderlere hitap ederek Ukrayna’nın savunma ihtiyaçları ve sahadaki son gelişmeler hakkında güncel bilgiler paylaşması bekleniyor.