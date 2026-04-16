Girne’de, Değirmenlik-Girne ile Lefkoşa-Girne ana yolunda, meydana gelen üç trafik kazasında bir kişi yaralandı, alkollü iki sürücü tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, 97 miligram alkollü 29 yaşındaki Ömer Can Kaşıkçı, yönetimindeki YH 371 plakalı araçla bu sabahın erken saatlerinde Lefkoşa-Girne ana yolunda dikkatsizce seyrettiği sırada şerit değiştirdi. Araç, o esnada diğer şeritte seyreden 30 yaşındaki Abdullah Şamlıoğlu yönetimindeki SC 110 plakalı aracın yan kısmına çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

YH 371 plakalı araç sürücüsü Ömer Can Kaşıkçı, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Kaza yapan sürücü hastaneye kaldırıldı

Değirmenlik-Girne ana yolunda, dün, sürücü 57 yaşındaki İhsan Çamlı, yönetimindeki VT 433 plakalı araçla virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, akasya ağacına çarptıktan sonra kendi ekseni etrafında dönerek yaklaşık 20 metre derinlikteki hendek içerisine düştü.

Kazada yaralanan araç sürücüsü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Genel Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alındı.

Alkol kaza getirdi

Girne’de, dün meydana gelen kazada ise, 145 miligram alkollü olan 52 yaşındaki İbrahim Agbas, yönetimindeki RT 235 plakalı araçla, yol kenarında park halinde bulunan 25 yaşındaki Ahmet Oğuz Yakar’ın sorumluluğundaki SA 420 plakalı araca çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

RT 235 plakalı araç sürücüsü İbrahim Agbas, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.