Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner, Meclis Genel Kurulu’nda “Hükümetin Giderayak Bıraktığı Enkazın Büyüklüğü” konulu güncel konuşma gerçekleştirdi.

CTP Milletvekili Şahali, Kıbrıs’ın kuzeyinin savaş sonrası ekonomik anlamda enkazı andıran bir noktaya geldiğine dikkat çekerek, “UBP’liler bile sizin gitmeniz için gün sayıyor. Taş taş üstüne bırakmadınız” dedi.

Mevcut yönetimin Teknecik Elektrik Santrali’ndeki makineleri patlattığını hatırlatan Şahali, “Kıbrıs’ta savaş olmamasına rağmen savaşın olduğu ülkelerden daha beterini yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Şahali, kamu maliyesindeki sıkıntılara işaret ederek, “Borcu borçla kapattığınız borç için tekrardan borçlanıyorsunuz. Hatta daha da ileri gittiniz. Borcu borçla ödediğiniz borç için taksiti CTP’nin tek başına iktidar olacağı döneme atıyorsunuz” diye konuştu.

“Bunu yaparak ‘hükümetten gidene kadar borç ödemem’ demiş oluyorsunuz Bu kadar borç yükünü yeni gelecek olan hükümetin ensesine mi yükleyeceksiniz” diye soran Şahali, bunun iflas bayrağını çeken maliyenin göstergesi olduğuna vurgu yaptı.

Şahali, “Halkı ve kamu yararını düşünün. Birkaç şirketin kasasını düşünmeyin. Aksi takdirde hükümeti çok daha zor durumda terk edeceğinizi önceden söyledik. Fakat dinlemediniz ve dinlemek istemediniz” açıklamasında bulundu.

Teknecik’te yaşanan makine patlamalarına tekrardan değinen Şahali, “Santral deyip geçmeyin. Bir ülkenin enerji arz güvenliğinden sorumlu çok önemli cihazlardan bahsediyoruz” dedi.

Şahali, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun’un ‘karanlıkta kalacağız söylemleri doğru değil’ şeklindeki açıklamalarına da değindi.

En az elektrik tüketiminin olduğu dönemde bile elektrik yetersizliğinden elektrik kesintilerinin yaşandığına dikkat çeken Şahali, “Yaz aylarında bugünkü pik saatlerin 3 katı olacak. Uzun’un kendine göre halkı tarafları var. Güneş doğarsa karanlıkta kalmayacağız” ifadelerini kullandı.