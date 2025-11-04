“UBP-DP-YDP hükümeti kamu maliyesini batırdı, 4 Milyar 137 Milyon TL daha borçlanıyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, hükümetin yeni borçlanma kararını sert sözlerle eleştirdi. Barçın, “UBP-DP-YDP hükümetinin batırdığı kamu maliyesi 4 milyar 137 milyon TL daha borçlanıyor” dedi.

Barçın, “Ultra bütçe açığıyla hazırlanan 2026 Bütçe Yasa Tasarısı’nın ardından, 6 Kasım itibarıyla kamu maliyesi 2 milyar 185 milyon TL, 20 milyon dolar ve 20 milyon sterlin tutarında, toplamda 4 milyar 137 milyon TL daha borçlanıyor” ifadelerini kullandı.