UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, partisinin mevcut durumuna ilişkin çok sert ifadeler kullanarak “UBP dağılmıştır” dedi. Altuğra, partinin eski kimliğinden uzaklaştığını vurgulayarak, “UBP bugünün UBP’si değildir” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Postası canlı yayınına katılan UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, yaptığı açıklamada partinin halktan koptuğunu ve demokratik yapının zarar gördüğünü dile getirdi. Altuğra, “UBP halka hizmetten uzak bir zihniyette, demokratik yapının ciddi bir şekilde zarar gördüğü bir zihniyette benim kendimi tekrardan değerlendirmem gerekir. Değerlendiriyorum da zaten. Çünkü ben kendi ile ters düşen biri olmadım hiçbir zaman” dedi.

Her milletvekilinin asli görevinin halka hizmet olduğunu hatırlatan Altuğra, “Her siyasinin, milletvekilinin asli görevinin halka hizmet olduğunu her zaman hatırlamak gerekir. Eğer halka hizmeti götürmeyeceksek, halka hizmeti götürme noktasında ciddi şekilde sıkıntılar yaşanacaksa hiçbir milletvekilinin mecliste işi yoktur” ifadelerini kullandı.

Kişisel çıkar vurgusu da yapan Altuğra, “Biz kişisel çıkarları kollamakla, kişisel çıkarları sağlamakla görevlendirilmiyoruz halk tarafından. Topluma hizmet için görevlendiriliyoruz. İnanız elbette bireysel sorunlara da cevap vereceğiz ama sadece ‘bu benim adamımdır, buna ne yapabilirsek yapalım. Ama yasaldır yasa değildir’ böyle bir yapıda benim olmam mümkün değildir” dedi.

Partinin geçmişi ile bugünkü hali arasında büyük fark olduğunu söyleyen Altuğra, “UBP bugünün UBP’si değildir. Benim tanıdığım, bildiğim, içinde doğduğum UBP bugünkü UBP değildir. Şu anki UBP fabrika ayarlarından çoktan çıkmış ve dağılmıştır. UBP mutasyona uğramıştır. UBP 70-80-90’lı yılların UBP’si değil. Bunu atalarımız da söylüyorlar” ifadelerini kullandı.

Partinin toparlanması gerektiğini belirten Altuğra, bunun kısa sürede mümkün olmadığını vurgulayarak, “Bir an önce toparlanması gerekir. Uzun solukludur, kronikleşen sorunları hemen çözmek için yeterli bir zaman değildir. Çok uzun soluklu bir zaman ister partinin eski fabrika ayarlarına dönebilmesi için ama ben atalarımızın emeklerine çok üzülüyorum” dedi.

Açıklamasında ailesine de değinen Altuğra, “Buna babam da dahildir. Çünkü bu partinin kurucularından biri de benim babamdır ve o da bu durumu gördükçe kahroluyor” ifadelerine yer verdi.