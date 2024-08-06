Türkiye’ye girişi yasaklanan Kıbrıslı Türklerle ilgili yeni gelişme: Rahvancıoğlu’nun davası reddedildi

Türkiye’ye girişleri farklı tahdit kodlarıyla yasaklanan Kıbrıslı Türklerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Eylül 2022’de Türkiye’ye girişi N-82 tahdit koduyla engellenen Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu'nun, söz konusu engelin kaldırılması talebi ile açtığı dava, ret ile sonuçlandı.

Bağımsızlık Yolu, Rahvancıoğlu’nun istinafa başvuracağını açıkladı.

Ankara 1. İdare Mahkemesi'nde görüşülen davada mahkeme, kodun MİT Başkanlığı’nın yazısıyla tesis edildiğini açıkladı, söz konusu uygulamanın hukuka aykırı olmadığına kanaat getirdi.

Mahkemede ayrıca, yargıçlardan biri karara ret oyu verdi, MİT’in Rahvancıoğlu hakkında dosyaya uluslararası güvenlik bakımından sakıncalı olduğuna dair somut bilgi ve belge sunamadığını açıkladı.

Kısacası mahkemeye, Rahvancıoğlu’nun neden yasaklı olduğuna dair somut herhangi bir bilgi ve belge sunulamadı…

Mahkeme: N-82 kodu MİT Başkanlığı’nın yazısıyla tesis edildi

Ankara 1. İdare Mahkemesi'nde görüşülen davada, seyahat hürriyetini düzenleyen 1982 Anayasası'nın 16. maddesinde yer alan "Temel hak ve hürriyetler, yabancılar için, milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanabilir" hükmü, "Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti" başlıklı 23. maddesi, Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmenin 12. maddesi ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 9. maddesi gereğince, seyahat hürriyetinin vatandaşa tanınan bir hak olduğu başka ifade ile vatandaşın yurda girme ve yurttan çıkma hakkının istisnalar haricinde sınırlanamayacağı üzerinde durulduğuna dikkat çekildi.

İlgili maddelerde, yabancıların yurda girme hakkının bulunduğuna dair bir hüküm bulunmadığına karar veren mahkeme, davacı Münür Rahvancıoğlu hakkında tesis edilen N-82 tahdit koduna ilişkin işlemin Milli İstihbarat Teşkilatı'nın MİT Başkanlığı'nın 04.09.2020 tarih ve 120197232 sayılı yazısına istinaden tesis edildiğini belirtti.

Oy çokluğu ile hukuka aykırılık bulunmadığına karar verildi

Mahkeme, başkan ve bir üyenin oyçokluğu kararı ile terörist faaliyetlere iştiraklerin önlenmesi, çatışma bölgelerine seyahatlerin engellenmesi ve ülke güvenliğinin korunması bağlamında, Rahvancıoğlu hakkında devlet güvenlik birimlerinin raporlarının da dikkate alınmak suretiyle hükümranlık yetkisi dahilinde N-82 tahdit kodu tesis olunduğu anlaşıldığından, tahdit kodunun kaldırılması istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna vardı.

"Somut herhangi bir bilgi ve belge yok"

Bir başkan ve iki üyeden oluşan mahkeme heyetinde yer alan diğer üye ise karara itiraz etti.

Mahkeme kararına azlık oyu veren üye, "Mahkememizin ara kararı ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'ndan, davacı hakkında konulan yurda giriş yasağı işlemlerinin somut dayanaklarının ve davacının uluslararası güvenlik bakımından sakıncalı olduğuna dair somut bilgi ve belgelerin dava dosyasına sunulmasının istenilmesine rağmen, bahsi geçen karar gereklerinin yerine getirilmediği görülmekle, davacının ülkemizde faaliyet gösteren yasa dışı terör örgütlerine müzahir şahıslarla irtibatlarının olduğuna, ülkemizi çatışma bölgelerine geçiş için güzergah olarak kullandığına, uluslararası savaşçı olduğuna veya başka herhangi bir şekilde ülkemiz için güvenlik tehdidi oluşturduğuna dair somut herhangi bir bilgi ve belgenin dosyada bulunmadığı, dolayısıyla tahdit kodunun dayanağının davalı idarece ispatlanamadığı, ayrıca davacının KKTC vatandaşı olduğu, bir başka ifadeyle Türk vatandaşı olduğu görüldüğünden, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı kanaatiyle, dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi gerektiği kanaatiyle sayın çoğunluk kararına katılmıyorum" şeklinde görüş bildirdi.

Rahvancıoğlu, reddedilen davanın tekrar değerlendirilmesi istemiyle Ankara Bölge İdare Mahkemesine istinafa başvuracak.

Dava sürecinde neler yaşandı?

Bağımsızlık Yolu heyeti ile 27 Eylül 2022’de Ankara’ya bir dizi temaslarda bulunmak üzere seyahat eden dönemin Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu’nun, Esenboğa Havalimanı’ndan girişinde N-82 kodu ile Türkiye’ye girişi engellenmişti.

Bağımsızlık Yolu ve Rahvancıoğlu, uygulanan giriş yasağının insan hakları ihlali olduğu gerekçesi ile Türkiye’ye girişi yasaklanan Kıbrıslı Türkler için Türkiye içerisinde bir hukuk süreci başlatacaklarını duyurmuş ve Türkiye’de bulunan avukatları aracılığı ile harekete geçilmişti.

Rahvancıoğlu, Ankara’ya girişinin N-82 koduyla engellenmesi üzerine bu kodun ne olduğu, kimin tarafından konduğu ve giriş yasağının kaldırılması için avukatı aracılığıyla karara itirazda bulunmuştu. TC İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’nın, Münür Rahvancıoğlu’nun Türkiye’ye girişte ön izne tabi olması kararını kendilerinin aldığını kabul etmesi ve kararın kaldırılması için yapılan başvuruyu reddetmesi üzerine, alınan kararın kaldırılması için Rahvancıoğlu adına Halkevleri Hukuk Sekreteri Avukat Sercan Aran, 17 Şubat 2023’te TC Göç İdare Başkanlığı’na idari dava dosyalamıştı.

Rahvancıoğlu’nun Türkiye’ye giriş yasağıyla ilgili N-82 tahdit koduna ilişkin işlemin iptali istemiyle Türkiye Göç İdaresi Başkanlığı’na karşı açtığı davada ilk incelemeye karşı esas ara kararı Mart 2023’te açıklamıştı. Yapılan açıklamada, T.C. Ankara 1. İdare Mahkemesi’nde Göç İdaresi Başkanlığı aleyhine açılan davada ilk incelemeye esas olmak üzere, Davacı Vekili Avukat Sercan Aran’dan, Davacı Münür Rahvancıoğlu’nun KKTC vatandaşı olduğuna dair kimlik vb. bilgi ve belgelerin birer örneğinin sunulmasının istenmesine karar verildiği kaydedilmişti. Ankara’ya girişinin N-82 koduyla engellenmesi üzerine bu kodun ne olduğu, kimin tarafından konduğu ve giriş yasağının kaldırılması için avukatı aracılığıyla karara itirazda bulunmuştu.

Ankara 1. İdare Mahkemesi Başkanlığı, 09/01/2024 tarihli ara kararı gereğince Göç İdaresi Başkanlığı'ndan giriş yasağının nedenini izah eden belge talebinde bulunmuş, ancak ara karara yazılı cevap Milli İstihbarat Teşkilat Başkanlığı’ndan gelmişti. Milli İstihbarat Teşkilat Başkanlığı, gizlilik, bilgilerin muhafaza zorunluluğu ve kaynak güvenliğinin sağlanması gerekçeleri ile mahkemeye yazılı dosya veremeyeceklerini ancak, ara karara konu hususların incelenebilmesi için heyetin bilgisine sunulacağını bildirmişti.