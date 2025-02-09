Türkiye’nin Gara Lisdesi ve “Törörisd” Gıbrıslılar

Kıbrıslıtürk sağının içinde ismi hiş anılmayan bir gişi vardır. Tarih sankimda ondan sovra başladılmag istenmişdir. Onu anan, hatırlayan, cemaadın lideri olarag bize sunan biri yogdur. Oysa baña göre, cemaadımızın tarihinin diggad çekici şahsiyetlerinden biridir. O gişi Necati Özkandır. Necati Özkan Türklük Sözleşmesini ekonomi politigle buluşdurmuş gişidir. Gendisi, 1930 İngiliz sömürge parlementosu olan Kavanin Meclisine milletvekili olarag girer. Dönemin TC elçisi ateşli bir Kemalist olan Asaf Bey’in seçim çalışmalarna müdahale edmesiynan Özkan ve Mehmed Zeka Bey cemaadımızın Kemalist liderleri olarag sömürge parlementosuna girer. Türkiye’nin sistematig bir şekilde bir tezle Gıbrısla ilgilenmeye başlaması 1956, Taksim tezini gabul edmesiynan ve 1958, TMT’yi gurmasıynan başlar. Ancag buraya gönderdigleri elçilerin bu tarihlerden çog önceleri Gıbrısla ilgili ciddi arzuları olduğnu görürüg. Asaf Bey İngiliz valisinin şikayeti üzerine görevden alınır. TC’nin cemaadımızın seçimlerine müdahalesi 1930 yılında başlar. Cemaadımız İngiliz sömürgeciliynin ortaya goyduyu iradeden bağımsız olarag seçim yapabilir miydi, sorusu sorulması gereken bir sorudur. Sömürgeci gendi çıkarlarna garşı çıkanların parlementoya girmemesi için elinden geleni yapar. Türgce gonuşan Gıbrıslılar gereg İngiliz sömürgeciliyi gereksa Türk yerleşimci kolonyalizminin arzuları doğrultusunda heb gullanıldı. Cemaadımızın gendi hayali gendi arzuları hiş olmadı. Egemenler istedigleri gibi onnarı inşa eddi. Sovra da bir çapıd gibin kenara savurddular bizi. 1882 İngiliz koloni anayasasından böyüne bize verilen misyon, bizi fırsadların peşinde koşduran, isder batılı olsun isder doğulu olsun “egemen güce” biad eden bir “varlığa” dönüşdürdü. Rumca gonuşan Gıbrıslıların geleceg tahayyülünde bu azınlıg cemaada yer olmadığından, bu cemaad da gendini korumag için süregli olarag işbirligci oldu. İlg İngilizinan sovra da Türklerinan… Gıbrıslılar bu hakikatınan yüzleşmelidir. Latinler, Maronitler ve Ermeniler, bu fotoğrafın içinde yogdur bilem. Bu da bir utançdır bizler için.

Necati Özkan, Mustafa Kemal Atatürknan tanışan ilg Türgce gonuşan Gıbrıslı liderdi. Hadda “Özkan” soyadı gendisine bizzad Atatürk tarafından verildi (Birinci, 1997, syf.224). 23 Ekim 1953 tarihli İstiklâl gazeddasında TC konsolosluğunun Türgce gonuşan Gıbrıslıların içişlerine garışmasından rahatsızlıg duyulduğu ifade ediliyordu (Birinci, 2001, syf.291). İstiklâl gazeddasında TC konsolosu Burhan Işın’ın görevden alınması taleb edildi. Burhan Işın için “partizan, ikilikçi, tahrikçi” ifadeleri gullanıldı (Birinci, 2001, syf.299). 5 Aralık 1953 yılında ise Özkan’ın Eski Polis sokağındakı evi ve sigara fabrikası yakıldı. Ardından Necati Özkan’ın 1954 yılında TC’ye girişi yasaglandı. 2013 yılında Necati Özkan'ın oğlu Ahmet Necati Özkan babasının neden Türkiye'ye girişinin yasaklandığını öğrenmek için bazı girişimler başladdı. Ahmet Bey bu yasağın nedenini öğrenmek için Ankara'da bir dava açdı. "Bilgi Edinme Hakkı Kanunu" çerçevesinde Demokrat Parti döneminde TC İçişleri Bakanlığı'ndan bu yasağın sebeblerni öğrenmeg istedi. Ne yazık ki bu taleb reddedildi (Mehmet, 2013). Cemaadımızın lideri olarag garşımıza Dr. Fazıl Küçük getirildi. Onu da 1973’e gadar gullandılar. 1973’de cemaadımızın lideri olarag Rauf Raif Denktaş getirildi. Onu da 2005’e gadar gullandılar. Denktaş’ın mezarıynan ilgili bilgileri medyamızdan bulabilirsiniz. TC böyüne gadar eñ böyüg cezayı ona verdi. Gendisine eñ çog biad edene… Derin bir varoluş krizi içindeyig. Yaşadığımız çaresizlig tarihseldir. Bizler, bunnarın hiçbirini bilmeyig. Okudmazlar. Bunnarın tartışılmasını isdemezler. Üniversitelerimizin Siyased Bilimi bölümlerinde bilem bu çalışmalar yapılmaz. Neçin yapılmaz? Çünkü isderler ki son Gıbrıslı galana gadar herkes Türkiyeli olsun. İsderler ki herkesin bilinçleri, kökleri Gıbrısdan kobsun. Yerleşimci Kolonyalizm bidmeyen süregli gendini inşa eden bir sürecdir. Bundan dolayı gavgamız yurd gavgası olmalıdır.

22 Ocag 2018 Afrika/Avrupa Gazeddasına yerleşimciler ciddi bir saldırı gerçegleşdirdi. Bu önemli bir dönüm nogdasıdır. 2018 bize 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerni getirdi. Türkiye tarafından Mustafa Akıncı’nın yanında olan veya Türklük Sözleşmesine garşı siyasal faaliyedlerde bulunan herkes Milli İstikbarat Teşkilatı (MİT) tarafından gara listeye alındı. Ben 6 yıldır Türkiye’ye gidmiyorum. Yurdseverleri gara listeye alan esgi MİT başganı Hakan Fidandır. Fidan geldi. Gendine Türkiye’nin gara lisdesindeki gişiler soruldu. Böyle bir şeyden haberi olmadığnı söylemiş. Biz da inandıg bu yalana! Gosgoca Fidan Türkiye’nin Gıbrıslı aydınlar için hazırladığı gara listeyi bilmez ha!

Türk Yerleşimci Kolonyalizmi gendinin bize dayaddığı Türklük Sözleşmesi’nin dışında galan, bu sözleşmeye itaad edmeyen herkesin 1954’den beri üsdünü cızar. Aydınlarımızı, yurdseverlermizi evcilleşdirmeg ister sömürgeci. Bunun içine nüfusunu yığdı. Ne okul bıragdı ne hasdane… Gendine bağımlı hale getirdi. Bizim bu aydınlarımızın ciddi bir hasdalığı olsa nere gideceg? Nerede tedavi olacag? Sömürgecilig tarihi sömürgeciynan işbirliğine girenlernan, başkaldıranlara ayni anda tanıglıg edmişdir. Sömürgeci başgaldıranları susdurmag, onnarı itaad eden bedenlere dönüşdürmeg için her türlü basgıyı uygular. Bu basgıyla cemaadın tümüne mesaj verilir. Herkes gorgmaya başlar. Türkiye’nin aleyhine hiçbir şey gonuşmaz, paylaşmaz. Başgaldırmag isteyen yerleşimciler varsa onnara da mesaj verir. Husolun! der gendilere… İnsannar kuklacıya deyil gerçeg igdidara garşı gonuşmalıdır. Bu kahramanlıg deyildir ehendiler! Bizlere “kahramanlar” deyib deyersizleşdirmeye çalışmayın. Ayıbdır! Hem da bu koşullarda çog ayıbdır! Kuglacıya garşı gonuşmag, egemen olana garşı gonuşmag, cemaadımızın insan hag ve özgürlüglerni, bütün haglarını gasbedene garşı gonuşmag bir aydının, entellektüelin sorumluluğudur. Siz da igdirara garşı yügseg sesinan gonuşun! Şimdig gonuşma zamanıdır!

Cemaadımız major bir toblum deyildir. Minör bir toblumdur. İçimizde elbed sömürgecilernan işbirliği içinde olan, onnardan beslenen çog insanımız vardır. Ancag bu minor toblumun içinden başgaldıran insannarımız da cıgmışdır. Sömürgecinin gözlernin içine baka baka gonuşan insannarımız da vardır. Bu gonuşmalar sömürge parlementosunun içinde de yapılmagdadır, dışında da yapılmagdadır. Şimdig heb bir ağızdan gonuşma zamanıdır. Birbirimizi yemeyi bıragmamız lazımdır. Tarihin cog önemli bir gırılma nogdasındayıg. Türkiye bizleri “törörisd” olarag görmeye başlamışdır. Son dönemlerde bu söylem hordladılmışdır. Yurdunu geri isteyen, yurdunun tobrag bütünlüyünü savunan Gıbrıslılara Türkiyeli bürogradlar ve onnarın yerli işbirligcileri “törörisd” demeye başlamışdır. Bütün sömürge ülkelerinde sömürgeciye başgaldıranlara “törörisd” demezler mi? Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliyni tehdid edermişig? Yazmagdan, okumagdan, gonuşmagdan başga nabdıg biz saña ey goca Türkiye? Senden yurdunu geri isteyen herkese “törörisd” deñ? Yurdunu geri isteyenler törörisdsa onnarın yurdunu gasbedenler nedir? Napacang şimdi? Burası da Türkiye oldu artıg! Rumca gonuşan Gıbrıslıları sürdüğün gibi Türgce gonuşan Gıbrıslıları da mı tobraglarından süreceñ? Türkiye’nin Gıbrıslı aydınlar için hazırladığı gara gara lisdeleri var. Bu lisdelere garşı yapılması gereken sivil itaatsizlig eylemleridir. Bizler örgüdlenmeli elçiliğin kapısına dayanmalıyıg. Yasaglılar ve yasaglı olma ihtimali yügseg olannar uçag bileti alıb toblu girişi denemeli, bir tanemize bile izin verilmezsa girmeyi reddedmeliyig. Türgce gonuşan Gıbrıslılar örgüdlü sivil itaadsizlig eylemlerine başvurmalıdır. Bu cemaadımızın bilinçlenmesini, öz saygısını, öz güvenini gazanmasını sağlayacagdır. Cemaadımızın içindeki örgütlülüğü ve dayanışmayı getirecegdir. Cemaadımız sivil itaatsizlig eylemleriynan köleliğe sırtını dönüb, başgaldıran insana yüzünü dönecegdir. Dönmelidir!

Gaynag

Birinci, E. (1997). M. Necati Özkan Cilt 1. Necati Özkan Vakfı. İstanbul.

Birinci, E. (2001). M. Necati Özkan Cilt 4. Necati Özkan Vakfı. İstanbul.

Mehmet, V. (2013). Özkan: "Babama neden yasak koydunuz?" Kıbrıs Postası. (Erişim Tarihi: 12.05.2024).