Yunanistan’da 1967 yılında askeri darbe gerçekleşti ve ülke Albaylar Cuntası olarak bilinen askerî yönetimin kontrolüne girdi…

-*-*-

Bu Cunta Yönetimi, Kıbrıs’ın başına da bela olan yönetimdir…

-*-*-

Bugün 17 Kasım…

-*-*-

Güney Lefkoşa’ya geçtim…

Siyahlar giymiş yüzlerce lise öğrencisi, 17 Kasım anma törenlerine katıldıktan sonra özellikle Uzun Yol dediğimiz Ledra Caddesi’nde toplanmıştı…

-*-*-

17 Kasım nedir?

Bir miktar anlatalım!

-*-*-

14 Kasım 1973'te Atina Politeknik Üniversitesi öğrencileri, askeri diktatörlüğe karşı büyük bir protesto başlattı.

Öğrenciler üniversiteyi işgal ederek direnişe geçti.

-*-*-

Bir radyo istasyonu kurup halka demokrasi ve özgürlük çağrısı yaptılar.

Halkın bir bölümü de öğrencilere destek verdi.

-*-*-

17 Kasım sabaha karşı askeri yönetim, üniversiteye tanklarla müdahale etti.

-*-*-

Müdahale sırasında çok sayıda insan öldü ve yaralandı.

Cuntanın sert müdahalesi Yunanistan'ın yakın tarihindeki en önemli direniş sembollerinden biri oldu.

-*-*-

Her yıl 17 Kasım'da, Atina Politeknik Üniversitesi'nde anma törenleri düzenlenir. Öğrenciler ve siyasi partiler çelenk bırakır.

Atina'da – ülke genelinde ve Kıbrıs’ta Rum toplumu içerisinde büyük yürüyüşler yapılır.

-*-*-

Gerek Atina’da gerekse Kıbrıs’ta geleneksel olarak ABD protesto edilir çünkü bunun nedeni, ABD'nin 1967-1974 askeri yönetimine verdiği destektir…

-*-*-

Bu desteğe dikkat!

Çünkü bu destek, bir yandan 15 Temmuz 1974’te Cunta’ya verilmiş bir destektir ama aynı anda, Türkiye’ye de “git vur” kapısını açan destektir!

-*-*-

Nasıl bir destekse!

-*-*-

Yunanistan’da 17 Kasım 1973’te yaşanan kanlı saldırı Kıbrıs açısından çok önemlidir…

-*-*-

Bu tarihin Kıbrıs meselesiyle de doğrudan bağlantısı var.

-*-*-

Yunanistan'daki askeri cunta, 17 Kasım saldırısından sonra, 15 Temmuz 1974'te Kıbrıs'ta Makarios'a karşı gerçekleştirilen darbeyi açıkça destekledi. Hatta darbeyi bizzat Albaylar Cuntası organize edip yönetti…

-*-*-

Darbe, Kıbrıs'taki gelişmelerin ve 20 Temmuz 1974'te Türkiye'nin askeri müdahalesine giden sürecin önemli bir parçası oldu…

-*-*-

17 Kasım yalnızca Yunanistan'da demokrasi mücadelesinin yıl dönümü değil, aynı zamanda 1974 Kıbrıs trajedisinin arka planını anlamak açısından da önemlidir…

-*-*-

Güney Lefkoşa’da dün sokakta yüzlerce siyah giymiş çocuğu gördüğümde önce ELAM üyesi sandım ve açık söyleyeyim irkildim…

-*-*-

Sonra olayı öğrenince içime farklı bir his geldi…

-*-*-

Hani toplum liderleri birbirlerine önerilerde bulunurlar ya; samimi bir önerim olacak; 17 Kasım’da ortak eylem düzenleyelim!

-*-*-

Atina’daki yürüyüşlere, sembolik de olsa, Kıbrıs’tan Türk ve Rum öğrenciler de gitsin!

-*-*-

Şimdi belki olmaz ama ileride bu tarihi Rum ve Türk öğrenciler birlikte ansın!

-*-*-

Faşizmin bu Ada’ya verdiği zararın ne olduğunu; “Anavatan Anavatan” diye milliyetçilerin dillerinden düşürmediklerinin başımıza getirdiği belanın büyüklüğünü iyi bilelim!

-*-*-

Haaaa bu arada Türkiye’de de benzer saldırı veya katliamlar yok mu?

Çok var!

Ama Türkiye’de bunların resmi anmasına izin verilmediği bir yana, Yunanistan’da “tek” olduğu için tarih belirlemek daha kolay!

-*-*-

Türkiye’de bir anda akla gelenler 1 Mayıs 1977 Taksim Katliamı, 34 kişi hayatını kaybetti…

-*-*-

19–26 Aralık 1978 Maraş Katliamı… Resmi kayıtlarda 111 ölüm… Resmi olmayanlar mı? Bilinmiyor!

-*-*-

2 Temmuz 1993 Sivas Madımak Katliamı… 37 kişi hayatını kaybetti…

-*-*-

Gazi Mahallesi Olayları ve Roboski Katliamı mı?

Daha neler var neler…

Yunanistan’da bir tane olduğundan, anmak daha kolay!

Keselim biçelim kazanalım!

KKTC’de her evde mutlaka en az bir şehit, bir kanser hastası, bir trafik kazası kurbanı ve bir de 6 Aralık 2026’daki yerel ve genel seçimlerde aday olan kişi var!

-*-*-

Seçimler çok sıktı!

-*-*-

Hayır, uzaktan izleme ve izlerken eğlenme şansım var elbette ama işim gereği içindeyim!

Ve içinde olduğunuz için de öyle çok rahat yorum yapamıyorsunuz!

-*-*-

Haaa bir de siyasi yanı olan yayın kurumlarında görev yapıyorsanız, daha da zor!

-*-*-

Bence şunu önce bir yere yazmak lazım…

-*-*-

Bu seçimler de geçecek! Birbirimizin yüzüne bakacağız!

-*-*-

İnsanlar hangi düşüncede olursa olsun, o düşünceyle ilgili sıkıntılarınız varsa, buyurun söyleyin!

-*-*-

Ama hayır!

Biz, düşünceye değil, sosyal medya rahatlığı ile kişiye saldırmayı, hakaret etmeyi, aşağılamaya çalışmayı çok seviyoruz!

-*-*-

“Kırıcı olmadan; rakibe veya rakiplere saldırmadan da seçim kazanılabilir” diyecektim ki; bakıyorum, siyasi partiler içerisinde, eline makası, palayı alan kendi partililerini doğruyor!

-*-*-

Git kendine oy iste!

Sana oy verecek olan mutlaka partine de vermek zorunda!

Ama kendi partinden arkadaşlarını kesmeye çalışmak – tanıtım akşamlarında da el ele kol kola gülücük dağıtmak bana doğru bir tavırmış gibi gelmiyor!

-*-*-

Ayrıca şu bir gerçektir; aynı parti listesinde olup birbirlerinden nefret eden adaylardan, ne partilerine, ne de ülkelerine hayır gelir!