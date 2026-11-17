Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 17 Kasım’da yeni bir ihlal kararı açıkladı.

Yine Türkiye dosyası…

"Can Atalay derhal serbest bırakılmalı ve milletvekilliği görevine dönmeli."

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, milletvekili seçilmesine ve Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararlarına rağmen Atalay’ın cezaevinde tutulmasının onu susturma ve çoğulculuğu bastırma amacı taşıdığı sonucuna vardı. Bu tutumun insan hakları savunucuları üzerinde caydırıcı bir etki yaratabileceğini de kayda geçirdi.

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Aynı gün Sözcü TV’ye de “kayyum” atandı.

Kanalın yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredildi. Dört kişi gözaltına alındı. Yayın akışı kesildi, ekrana belgesel geldi…

Önce TELE1, sonra Halk TV, şimdi Sözcü TV…

Daha önce de Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT aynı fonun yönetimine geçmişti.

Belediyelerde de gördük bunu… 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden Şişli’ye yapılan atamaya kadar, Türkiye'de muhalefetin kazandığı 13 belediyeye kayyum atandı.

Bir seçilmiş cezaevinde. Bir belediye başkanının koltuğunda vali. Bir haber kanalında tartışmanın yerinde belgesel.

Hem halkın iradesine, hem de özgürlüklere karşı böylesine saygısız, tahammülsüz, susturucu bir yönetim var maalesef…

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“Bize ne” diyemeyiz herhalde…

Son beş yıldır Kıbrıs’ın kuzeyinde de adeta bir “kayyum” yönetimi var.

Elbette buradaki vaziyet Türkiye’deki kadar hazin değil. Ama halk endişeli…

Kamuoyu araştırmalarına göre seçmenin en az yüzde 75’i Üstel yönetimine mesafeli. Bu kadar geniş bir kesimin uzak durmasında o endişenin de payı var bana göre…

Benzememek iyice!

Benzetilmemek…

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Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu da sindiremediler!

Tufan Erhürman yüzde 62,76 oyla seçildi. Sanki hiçbir şey değişmemiş gibi davranıyorlar hâlâ… Sanki beş yıl boyunca dayattıkları çözümsüzlük siyaseti, bu kadar açık bir çoğunlukla reddedilmemiş gibi…

Sanki burada bir irade yokmuş gibi!

Var.

19 Ekim’de sandığa gitti o irade.

6 Aralık’ta yine sandığa gidiyor.

Umarım demokrasi adına korkuyu değil umudu konuşuruz çok daha fazla...