“Türkiye’deki maden işçilerinin kazandığı zaferi selamlıyoruz”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ahmet Karaoğulları, Türkiye’de beş ay boyunca maaşlarını alamayan maden işçilerinin yürüttükleri mücadelede elde ettikleri zaferi selamladı.

Karaoğulları, yazılı açıklamasında, Kıbrıs'ın kuzeyinde de EKTAM işçilerinin verdiği mücadelede olduğu gibi iradenin, direnişin, birlik, beraberlik ve dayanışmanın önlenemeyeceğine bir kez daha tanık olunduğunu kaydetti.

1 Mayıs’ın işçi ve emekçilerin haklarını, birlik ve dayanışmayı simgelediğini belirten Karaoğulları, insanca yaşam ve çalışma koşulları için kararlılıkla mücadele edeceklerini ifade etti.