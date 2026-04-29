“Türkiye ile Kıbrıs arasında doğalgaz boru hattı çalışması içerisindeyiz”

TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kıbrıs’a doğalgaz boru hattı çekmek üzere bir çalışma başlattıklarını açıkladı.

Gazete Oksijen’de yer alan habere göre Bayraktar, Sıfır Atık Vakfı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen basın buluşmasında yaptığı açıklamasında, “KKTC’ye bir doğal gaz boru hattı çalışması içindeyiz“ diyen Bayraktar, Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi’nin (BOTAŞ) mühendislik çalışmalarını sürdürdüğü proje kapsamında, Doğu Akdeniz’de bulunacak gazın Türkiye’ye, bu boru hattıyla taşınacağını söyledi:

“Akdeniz’den vazgeçmedik. Geçmişte 9 derin deniz sondajı yaptık. Karadeniz gazı gibi keşfimiz olmadı maalesef. Odağımız Karadeniz’de üretimi artırmak. Karadeniz’de o kadar büyük potansiyel var ki. Benim bütün mesaimi buraya ayırmam kadar doğal bir şey olamaz. Karadeniz’de yeni sondajlarımız var, bunlarla beraber yeni keşifler inşallah katmaya çalışıyoruz. Akdeniz’de aramadan vazgeçmiş değiliz. Yeni projede KKTC’ye bir doğal gaz boru hattı çalışması içindeyiz. BOTAŞ mühendislik çalışması yapıyor. İnşallah orada bulacağımız bir gazı daha sonra Türkiye’ye bir akışla sunabiliriz. Bu bağlantısallık en önemli mesele.”

Türkiye’nin petrol ve doğalgazdan vazgeçmeyeceğini söyleyen Bayraktar, “Günlük 2 milyon varil petrol ve doğal gaza ihtiyacımız var. Bu yerinde durmuyor, artıyor. Elektrikleşme ile bunu belki biraz azaltacağız, düşüreceğiz” dedi.

“Venezuela dahil projelere bakıyoruz”

“Biz yeni bir faza geçiyoruz” diyen Bayraktar, şöyle devam etti:

“Berat Bey ile başlayan, aramalar yapan Türkiye’den; Milli Enerji ve Maden Politikası’nın 10’ncu yılında onun yeni fazına geçmiş oluyoruz. Artık Türkiye Petrolleri dışarıda daha etkin olacak. Onun için Somali’de varız, Libya’da enteresan şeyler duyacaksınız. Pakistan’da varız. Orta Asya’da, Türk cumhuriyetlerinde projelerimiz var. Türkiye Petrolleri olarak 1 milyon varil/gün hedefimiz var. Venezuela dahil projelere bakıyoruz.”