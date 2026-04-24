“Türkiye için nasıl bir tehlike oluşturabilirim?”

Recep DAL

Kıbrıslı Türk aydınlara yönelik Türkiye’ye giriş yasakları genişlemeye devam ederken, akademisyen ve araştırmacı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu’nun da Antalya’da N-82 tahdit kodu gerekçe gösterilerek ülkeye alınmamasıyla birlikte yasaklı isimlerin sayısı 16’ya yükseldi. “Milli güvenlik” gerekçesiyle uygulanan bu yasakların 2020’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dayandığı düşünülüyor.

Öte yandan, daha önce aynı yasakla karşılaşan Bağımsızlı Yolu Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu’nun açtığı davada ortaya çıkan yargı kararı, MİT bağlantısını gözler önüne sermişti. Mahkemenin, yasağın MİT yazısıyla tesis edildiğini ve somut gerekçe sunulmasının gerekmediğini kabul etmesi, MİT’in Kıbrıs’ın kuzeyindeki faaliyetleri hakkında merak yarattı.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu, Türkiye’ye giriş yasağının olup olmadığını denemek için Antalya’ya gittiğini belirtti; “Orada ilgili muhaceret memuruna kimliğimi uzattıktan sonra kontrol yapıldı ve N-82 tahdit koduna tabii tutularak Türkiye’ye giriş yasağımın olduğunu öğrendim. Bu yasağa ilişkin kararın 2020 yılında Kıbrıs’tan geldiği tarafıma iletildi” dedi.

Çavuşoğlu, muhalif doğduğuna, politize yetiştiğine ve hep aynı çizgide ilerlediğine dikkat çekerek, “Sol görüşlüydük ve Kıbrıs’ta barış istedik. Zaman zaman eleştirilerimizi de yaptık. Fakat kimseyi ne tehdit ne de rencide ettik. Akademisyen ve sanatçı biri başka bir ülke için nasıl bir tehlike oluşturabilir” diye sordu.

Türkiye’nin her şeyiyle ve tüm baskı unsurlarıyla Kıbrıs’ın kuzeyinde faaliyet yürüttüğünü, toplumu rahat bırakmadığını ifade eden Çavuşoğlu, “Türkiye’ye giriş yasağımın da 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dayandığını düşünüyorum. Türkiye’deki rejimi rahatız ettiğimiz için giriş engeliyle karşılaştık. Çünkü bizi dinleyen ve dikkate alan insanlar var. Az da olsak mide bulandırıyoruz herhalde” diye konuştu.

Kıbrıslı Türk aydınlara yönelik ‘Türkiye’ye giriş yasakları’ devam ediyor

Kıbrıslı Türk aydınlara yönelik Türkiye’ye giriş yasaklarına bir yenisi daha eklendi. “Milli güvenlik sorunu oluşturabilecekleri” gerekçesiyle N-82 ve G-87 tahdit kodları kapsamında Türkiye’ye girişine izin verilmeyen isimler arasına son olarak akademisyen ve araştırmacı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu da dahil oldu. 23 Nisan 2026 tarihinde Antalya’ya giden Çavuşoğlu, N-82 kodu gerekçe gösterilerek ülkeye alınmadı. Böylece benzer gerekçelerle Türkiye’ye giriş yasağı uygulanan Kıbrıslı Türklerin sayısı 16’ya yükseldi.

Daha önce Özay Hüseyin Kurtdere, Ali Bizden, Ahmet Cavit An, Ali Kişmir, Okan Dağlı, Can Sözer, Abdullah Korkmazhan, Aysu Basri Akter, Münür Rahvancıoğlu, Başaran Düzgün, Hasan Küdenler, Ulaş Barış, Koral Aşam, Evrim Hınçal ve Mertkan Hamit de aynı kapsamda Türkiye’ye alınmamıştı.

MİT detayı ve yargı kararı yeniden gündemde

Söz konusu yasakların, Türkiye’deki AKP-MHP iktidarı döneminde artan baskı politikaları ve ifade özgürlüğüne yönelik kısıtlamalarla bağlantılı olduğu ve sürecin 2020’deki Cumhurbaşkanlığı seçimine dayandığı değerlendirilirken, daha önce bu konuda açılan bir dava da yeniden gündeme geldi.

Eylül 2022’de Türkiye’ye girişi N-82 koduyla engellenen Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu’nun açtığı dava, Ankara 1. İdare Mahkemesi tarafından reddedilmişti. Mahkeme kararında, yasağın Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı’nın yazısıyla tesis edildiği belirtilmiş, uygulamanın hukuka aykırı olmadığı sonucuna varılmıştı. Ayrıca mahkeme, MİT’in bu tür yasaklar için somut bilgi ve belge sunmasının gerekmediğine hükmetmişti. Bu karar, uygulamanın arkasındaki MİT bağlantısını açık şekilde ortaya koymuştu.

Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu:

“Yasaklı olup olmadığımı test etmek için Antalya’ya gittim”

Yaşadığı süreci YENİDÜZEN’e anlatan Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu, Türkiye’ye giriş yasağı olup olmadığını test etmek amacıyla Antalya’ya gittiğini belirtti. Çavuşoğlu, “İlgili muhaceret memuruna kimliğimi uzattım. Yapılan kontrol sonrası N-82 tahdit koduna tabii tutulduğumu ve Türkiye’ye giriş yasağım olduğunu öğrendim” dedi.

Kendisine verilen belgede bu koda ilişkin herhangi bir bilginin yer almadığına dikkat çeken Çavuşoğlu, “N-82 kodunu Antalya Havalimanı’ndaki görevli muhaceret memurunun ağzından duydum. Bu konuda içimde zaten bir tedirginlik vardı” ifadelerini kullandı.

“Bu yasağa ilişkin kararın 2020 yılında Kıbrıs’tan geldiği tarafıma iletildi”

Havalimanında kendisine neden Türkiye’ye geldiğinin ve ne iş yaptığının sorulduğunu aktaran Çavuşoğlu, giriş yasağının gerekçesine ilişkin ise şu bilgilerin paylaşıldığını söyledi:

“Ülkeye neden alınmadığımı sorduğumda, hakkımda giriş yasağı olduğu belirtildi. Bu yasağa ilişkin kararın 2020 yılında Kıbrıs’tan geldiği tarafıma iletildi. Bana karşı genel olarak nazik davranıldı ancak bir görevli ‘hocam sen siyasi suçlusun’ ifadesini kullandı.”

“Tek başıma bir odada kaldım”

Yaşadığı fiziki süreci de aktaran Çavuşoğlu, daha sonra “Göç İşleri” yazılı bir odaya götürüldüğünü ve burada tek başına bekletildiğini ifade etti. Aynı gün Ercan’a dönmek istediğini ancak uçakta yer bulunamadığını belirten Çavuşoğlu, sabaha kadar havalimanında kaldığını söyledi.

“Akşam 20.30’daki uçağa binmek istedim ancak yer olmadığı için sabah 08.05’e kadar bekledim. Sigara içmeme izin verilmedi. Telefonumu almadılar ama muhtemelen aramaları kontrol edebilmek için IP numaramı aldılar” diyen Çavuşoğlu, ertesi sabah Kıbrıs’a döndüğünü, kendisini polislerin karşıladığı ve Ercan’da herhangi farklı bir işlemle karşılaşmadığını kaydetti.

Çavuşoğlu, yaşanan olayın ardından birçok kesimden destek gördüğünü de belirterek, kendisini arayanlar arasında Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Grup Başkanvekili Asım Akansoy, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Redif Ekinci ve Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’nın da bulunduğunu ifade etti.

“Akademisyen ve sanatçı biri başka bir ülke için nasıl bir tehlike oluşturabilir?”

Kendisine yönelik yasağı değerlendiren Çavuşoğlu, N-82 kodunun anlamına dair net bir bilgiye sahip olmadığını ancak “82. vilayet” çağrışımı yaptığını söyledi. Açıklamasında siyasi duruşuna da değinen Çavuşoğlu, “Biz muhalif doğduk, politize yetiştik. Hep aynı çizgide ilerledik. Sol görüşlüydük ve Kıbrıs’ta barış istedik. Eleştiriler yaptık ama kimseyi tehdit etmedik. Akademisyen ve sanatçı biri başka bir ülke için nasıl bir tehlike oluşturabilir” diye sordu.

“Mütekabiliyet olmalı”

Sorunun bireysel olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, artık karşılıklılık ilkesinin gündeme gelmesi gerektiğini dile getirdi. “Kıbrıslı bir gazeteci Türkiye’den deport edilebiliyorsa, Kıbrıs’ta bulunan TC kökenli bir gazeteci de aynı muameleyi görebilir” diyen Çavuşoğlu, bu durumun bir karşılığı olması gerektiğine dikkat çekti.

Türkiye’nin Kıbrıs’taki etkisine de değinen Çavuşoğlu, 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine işaret ederek, “Mustafa Akıncı’ya yapılanlar bir darbeydi. O seçimlerin benim için son seçimler olduğuna inandım ve bu düşüncem değişmedi” açıklamasında bulundu.

“Türkiye’deki rejimi rahatsız ettiğimiz için bu yasaklarla karşılaşıyoruz”

Çavuşoğlu, Türkiye’nin her şeyiyle ve tüm baskı unsurlarıyla Kıbrıs’ın kuzeyinde faaliyet yürüttüğüne dikkat çekerek, “Toplumu rahat bırakmıyorlar. Türkiye’ye giriş yasağımın da 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dayandığını düşünüyorum. Türkiye’deki rejimi rahatız ettiğimiz için giriş engeliyle karşılaştık. Bizi dinleyen ve dikkate alan insanlar var. Az da olsak mide bulandırıyoruz herhalde” dedi.

“Türkiye’ye tekrar gitmeyi düşünmüyorum”

Mevcut siyasi ortamda Türkiye’ye yeniden gitmeyi düşünmediğini belirten Çavuşoğlu, “Ön izinle bile mümkün olsa böyle bir yola başvurmayacağım. Türkiye’de bir şeylerin değişeceğine inanmıyorum” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs’taki siyasi aktörlere de çağrıda bulunan Çavuşoğlu, daha cesur olunması gerektiğini belirterek, federasyon tezine dahi açıkça sahip çıkılamadığını vurgu yaptı. Çavuşoğlu, çözüm modeline ilişkin ise “Bence çözüm federasyon da değil, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne dönüş” diye konuştu.