Türkiye: %45,72 / Kıbrıs’ın kuzeyi: %64,93

Kıbrıs’ın kuzeyi: Türkiye:

Ocak: 5.48 Ocak: 11.10

Şubat: 7.11 Şubat: 4.81

Mart: 13.05 Mart: 13.05

Nisan: 5.07 Nisan: 7.25

Mayıs: 6.63 Mayıs: 2.98

Haziran: 9.54 Haziran: 4.95

Temmuz: 5.21 Temmuz: 2.37

7 aylık toplam: %64.93 7 aylık toplam: %45,72

Ayşe GÜLER

Aynı para birimini kullanan Kıbrıs’ın kuzeyi ve Türkiye arasındaki enflasyon farkı yüzde 36.96’ya ulaştı.

Dövize endeksli ekonomi ve Türk Lirası’nın yaşadığı değer kaybı, Devlet Planlama Örgütü’nün enflasyon oranlarına yansıdı.

Kıbrıs’ın kuzeyinde 7 aylık hayat pahalılığı oranı %64.93 olarak hesaplanırken, Türkiye’de bu rakam % 45.72 olarak belirlendi.

Ekonomi çevreleri iki ülke arasında ‘endeks farkı’, yani gösterge farkı olduğunu dile getirse de ‘ithal enflasyon’ bir kez daha gündeme geldi.

Maliye ve Ekonomi Bakanlığı eski bürokratlarından Erkan Okandan, Türkiye ile KKTC arasındaki enflasyonun aynı olamayacağını söyledi.

Öte yandan TC Merkez Bankası eski baş ekonomisti Prof. Hakan Kara ise aynı para birimini kullanan KKTC ve Türkiye arasındaki ‘enflasyon’ farkının giderek açıldığını, yüzde 36,96’ya ulaştığını ortaya koydu.

Rekor Mart’ta

Kıbrıs’ın kuzeyinde rekor hayat pahalılığı oranı yüzde 13.05 ile Mart ayında yaşandı.

Türk Lirası’nda yaşanan ciddi değer kaybı enflasyon rakamlarının yükselmesinde ciddi rol oynamıştı.

Bununla birlikte Şubat ve Haziran aylarında da yüksek enflasyon rakamlar kayıt altına alındı.

Enflasyon rakamları Şubat’ta 7.11, Haziran’da ise 9.54’tü.



En düşük Nisan’da

Hayat pahalılığı oranları incelendiğinde en düşük enflasyon rakamı Nisan’da. Söz konusu dönemde enflasyon rakamı yüzde 5.07.

Ocak-Temmuz döneminde enflasyon rakamları şöyle: Ocak: 5.48, Şubat: 7.11, Mart: 13.05, Nisan:5.07, Mayıs: 6.63, Haziran: 9.54, Temmuz: 5.21.

Maliye ve Ekonomi Bakanlığı eski bürokratlarından Erkan Okandan:

Fark yüzde 36,96’ya çıktı

Maliye ve Ekonomi Bakanlığı eski bürokratlarından Erkan Okandan, Türkiye ile KKTC arasındaki enflasyonun aynı olamayacağını söyledi.

Okandan, Temmuz ayında TÜFE’nin 5.27 olduğunu hatırlatarak, iki ülke arasındaki farkın yüzde 36,96’ya çıktığını kaydetti.

Okandan, kamu ve sigorta emeklilerinin 6 aylık hayat pahalılığı oranında net maaş artışı aldığını söyledi, buna rağmen kamu çalışanlarının net maaşlarına bu oranın yansımasının yüzde 40-43 arasında olduğunu belirtti.

Yüksek enflasyon nedeniyle maaş düzenlemelerinin daha sık yapılmasının şart olduğunu ifade eden Okandan, 2-3 ay gibi periyotlarda veya Türkiye’de olduğu gibi periyot başlangıcında bütçede öngörülen TÜFE oranında yapılması gerektiğini dile getirdi.

Okandan, “Stabil bir para birimine geçemiyoruz yetkili makamlar TL kullanımını bir şans görüyor ve çeşitli vesilelerle Türkiye’de ne varsa KKTC'de de olacak deniliyorsa ki bu uygulama TC'de uygulandığı gibi KKTC'de de uygulanarak mevcut sisteme göre emekli ve çalışanların bu yüksek enflasyonist ortamdan korunmasına bir nebze de olsa fayda sağlayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

TC Merkez Bankası eski baş ekonomisti Prof. Hakan Kara:

Enflasyon farkı açılıyor

TC Merkez Bankası eski baş ekonomisti Prof. Hakan Kara da Kıbrıs (KKTC) ve Türkiye resmi enflasyonları arasındaki farkın giderek açıldığını ortaya koydu.

“Kıbrıs'ta kurdan enflasyona geçişin daha yüksek olması aradaki farkın yaklaşık 12 puanını açıklıyor” diyen Kara, şöyle devam etti: Kalan 20 puanlık farkın İTO-TÜİK enflasyon farkına yakın olması kayda değer. TL'yi rekabetçi kılmak için başlatılan bu deney, aklı başında iktisatçıların öngördüğü gibi enflasyonun kontrolden çıkmasıyla sonuçlandı.

Mevcut durumda reel kur son iki yılın en değerli seviyesinde.