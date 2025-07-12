Türk – Kürt Barışı’na selam olsun, rüzgarı bize de gelsin!

Bu nasıl bir düşmanlıktır?

Veya başka bir soru soralım, bu ne türden çelişkiler yumağıdır?

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Ve gelelim iki soruyla alakalı yorumlara…

Ve yorumlarla yanıt bulmalara!

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Türk Devleti ile PKK, barış adımı attı…

Elbette karşılıklı güven çok önemli ve kesinlikle güvenmeyenler, arkasında boşluklar arayanlar ve bulanlar olabilir!

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Ama özellikle yakından izleyebilme şansımız olan “Türk Ulusalcılığı”nın bu barış adımına neredeyse ihanet gözüyle bakmasını anlamak çok güçtür!

Bu ne türden bir düşmanlıktır ya Rab?

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Tamam karşılıklı olarak yüzlerce, hatta binlerce insan öldü ama daha çok insanın ölmesini mi istiyorsunuz?

Yoksa tüm veya tek siyasetiniz “düşman yaratıp” koltuk korumak mıdır?

Anlamak çok zor!

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Türkiye’de “Kürt Barışı”nı selamlıyorum; insanların ölmemesi ve birlikte yaşaması gerektiğini savunuyorum… Yaşasın Barış! Yaşasın PKK’nın silah bırakması! Ve evet, bu konuda yaşasın Erdoğan ve Bahçeli! Ama eklemek lazım, kesinlikle Yaşasın Apo!

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Artık rahatlıkla söyleyebiliriz;

Yaşasın halkların kardeşliği, yaşasın Kürt – Türk kardeşliği, yaşasın PKK’nin yeni dönemdeki silahsız sosyalizm mücadelesi!

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Ve geçelim çelişkiler yumağına…

Türk – Kürt Barışı’na olduğu gibi Kıbrıs’ta Türk – Rum Barışı’na da “kesinlikle karşı olan” “Türk ulusalcılığı” söz konusudur…

Ve bunlar biliniyor…

Onara bir diyeceğim yok; düşmanlık üzerinden mevki sağlayıp çeşitli kazanımlar elde ediyorlar!

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Peki çelişki nerede?

Çelişki Erdoğan – Bahçeli ortaklığının, Kürt – Türk Barışı’na gösterdikleri ilgi ve çabayı, Kıbrıs’ta Türk – Rum Barışı için göstermiyor olmasında!

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Dileğim, bir an önce Türkiye’de bu tarihi barışın, bu kaçınılmaz kardeşlik adımının, bu ülkeye, devlete ve tüm vatandaşlarına huzur, barış, sağlık, ekonomik kalkınma, kazanım, demokrasi, insan hakları ve adalet getirmesidir…

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Ve ikinci dileğim, Türkiye’deki barış – huzur ve kalkınma ortamının Kıbrıs sorununa da yansımasıdır…

Yansıtılması için Erdoğan ve Bahçeli’nin “susmaması”, “konuşması”dır!

Haydi Sayın Erdoğan!

Haydi Sayın Bahçeli!

Bekliyoruz!

-*-*-

Üç – beş gün sonraki New York buluşması için mesajlarınızı bekliyoruz…

Elektrik yok lamba yakmaya, dijitalleşiyormuşuz!

Dijital dönüşümde çağ atlatacak proje…

KKTC, dijital ve bilişim adası olacak…

-*-*-

100 milyon dolarlık yatırım…

KKTC artık “dijital ada” olma yolunda…

-*-*-

Ambargoları aşacağız…

150 bin haneye fiber optik internet kablosu takacağız…

-*-*-

İnternette çağ atlatacak tablo…

KKTC’nin yüzyılı başlıyor…

-*-*-

“Allah belanızı versin” demeyeceğim ama “elektrik yok be elektrik!” diyorum…

-*-*-

“Çekeceğiniz kablolar münasip bir yerinize girsin” dememe de gerek yok!

Ama Cuma akşamı 21.40’ta kesilen elektrik, 10 saat sonra geldi…

-*-*-

Ersin Tatar ne dedi?

Bu proje KKTC’yi Dünya’ya bağlayacak!

Hade cauuuuv!

-*-*-

Geçmiş tecrübeler sabittir ve bundan dolayı da tüm yalancılar ve tabii ki herkes iyi biliyor, birileri bu işten çok ciddi rüşvetler elde edecek; birileri zengin olacak!

Ve proje de büyük olasılıkla, kablo ile elektrikte olduğu gibi, “bir rapor ile kadük hale gelecek, kuruluncaya kadar, eskimiş olacak!”

-*-*-

Her yan yeniden kazılacak!

Toz toprak, pislik, rezalet!

Ve proje tamamlandığında, belki de Dünya’da teknoloji, herkesin uygun bir organına yerleştirilecek çiplerle falan sağlanacak!

Biz Kıbrıslı Türklerin çip takılabilecek en uygun organı da artık affedersiniz ama…

Yazmıyorum, kimse de eminim merak etmiyor çünkü biliyor!

O çipi, k….a takacaklar, daha öncekiler gibi!

-*-*-

Elektrik yok, lamba yakamıyoruz!

Dijitallişyormuşuz!

-*-*-

“Ayran yok, bizimkiler atla sıçmaya gidiyor”un ta kendisi!

-*-*-

O internet için gerekli elektriğimiz yok ama şov çok!

-*-*-

Devletin borcu borçla karşılanıyor bunlar hep yiğit!

Borç yiğidin kamçısı ya!

Sürekli kamçılanmak istiyorlar ki o da fantezi seks hayatlarından kaynaklanıyor olabilir!

Bizim ihtiyacımız yok!

Siz kendi kendinizi kamçılayın!

-*-*-

Yok Azerbaycan, yok Türki devletler!

İki paralık desteği olmayan – kendilerine faydası bulunmayan zavallılarla avunuyoruz!

Ayıptır söylemesi, “Kervan yolda düzülür” diye düşünüyor olabilirsiniz ama gayet açıktır ki, bu kervan yola hiç çıkmasa da olur, yeter bunca düzüldüğümüz!

-*-*-

Üzgünüm ama böyle!

10 saat elektriksiz kaldık, evde bozulan elektrikli aletler var!

Sıcaktan bunaldık!

Üstüne de sabah sabah gazeteleri okuyup da bir tek Dubai’ye kredi verdiğimiz haberini görmeyince, tabii ki küfredeceğim!

Niye gazetelerimiz, Dubai’ye 100 milyar dolar kredi verdiğimiz haberini yazmadı?

Sinir oldum!

Basketboldaki gururumuz Erten Gazi, bir yıllık İtalya tecrübesi sonrası yeniden Türkiye’ye döndü… Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin yeni ekibi Esenler Erokspor, geçtiğimiz sezon Dinamo Sassari’de forma giyen Erten Gazi’yi kadroya kattığını resmi olarak duyurdu. 4 yıl boyunca Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko’da forma giyen milli oyuncu, geçtiğimiz sezon Dinamo Sassari forması giymişti. 28 yaşındaki Erten Gazi, Esenler Erokspor ile anlaşarak tekrar Türkiye’ye dönmüş oldu… Başarılar diliyoruz…