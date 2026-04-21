“Turist rehberlerinin anlattıkları karşısında utanç duyuyoruz”

CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu, müze ve ören yerlerinin durumuna ilişkin Meclis’te konuştu. Çolakoğlu, turist rehberlerinin aktardıkları karşısında “utanç duyduklarını” söyledi.

Meclis kürsüsünde konuşan CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu, ülkede en büyük sorunlardan birinin turizm olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner’in de bu konuda açıklama yaptığını hatırlattı. Çolakoğlu, sektörün yaşadığı zorlukların yanı sıra turizm gelirini artırmaya yönelik adımların da düşünülmesi gerektiğini ifade etti.

Bütçe görüşmeleri sırasında Eski Eserler Dairesi’nin durumuna ilişkin detaylı değerlendirmeler yaptıklarını belirten Çolakoğlu, “O dairenin eksiklikleri ile ilgili giderilmesi gereken ihtiyaçları ile ilgili konuşmalar yaptık. Eski eserler alanlarının korunabilmesi için teknik donanım eksikliği, bütçe eksikliği, teşkilat şemasındaki eksiklikler, yeni alanlarının kadroya eklenmemesinden dolayı süregelen pek çok eksiklikleri vardır.” dedi.

Ülke genelindeki müze ve ören yerlerinin yıllar öncesinden kalan bir yapı ile hizmet vermeye çalıştığını dile getiren Çolakoğlu, bu durumun yalnızca kendileri tarafından değil, ülkeye gelen turist rehberleri tarafından da dile getirildiğini söyledi. Çolakoğlu, “Hızlı değişen dünyada, çağın çok gerisinde hizmet vermeye çalıştığını sadece bizler değil, buraya gelen turist rehberlerin de dile getirdiği en büyük sorunlardan bir tanesi.” ifadelerini kullandı.

Turizm sezonunun hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte birçok ülkeye göre Kıbrıs’ın kuzeyinde daha erken başladığını belirten Çolakoğlu, müze ve ören yerlerinin mevcut durumuna tepki gösterdi. Çolakoğlu, “Çeşitli ortamlarda, müze ve ören yerlerimizin durumu onların gözünden anlattıkları zaman utanç duyuyoruz. Çevre kirliliğinden utanıyoruz, çalışma saatlerinden dolayı utanıyoruz” dedi.