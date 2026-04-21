“Tüp bebek merkezleri çoğalıyor, denetim geride kalıyor”

Girne Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, “Sağlıkta Denetim Eksikliklerinin Sonuçları” konulu güncel konuşmasında, İngiliz basınında ülkede faaliyet gösteren bir tüp bebek merkezine ilişkin bir haber yayınlandığına değinerek, aynı uzman hekimin adının geçtiği başka iddialar da olduğunu söyledi.

Ülkede 20 tüp bebek merkezinin faaliyet gösterdiğini, üç merkezin ise izinlendirme aşamasında olduğunu dile getiren Rogers, “Sayı çok, denetim yetersizdir” dedi. Bu alanın sağlık turizminin en önemli alanlarından biri olduğunu vurgulayan Rogers, “Gözbebeğimiz gibi bakmamız gerekir” vurgusu yaptı.

Yasaya göre, bir kadının yılda üç kez yumurta donasyonu yapabileceğini ifade eden Rogers, donasyonun sadece tıbbi değil etik bir mesele olduğunu kaydetti. Ancak her merkezin donasyon yapacak kişiyi kendi kodlama sistemiyle kaydettiğini dile getiren Rogers, ortak veri tabanı olmadığı için takibin kolay olmadığını, bir kadının birden fazla merkezde donasyon yapılabildiğini öyledi. Rogers, Sağlık Bakanlığı’nın gerekli takip ve bildirim sistemini kurmadığını ifade etti.

Taşıyıcı annelikle ilgili de ciddi yasal boşluklar olduğunu belirten Rogers, doğum ve ölümlerin kaydı yasasında değişikliğe gidilmesi gerektiğini kaydetti. Bu meseleyi açık, net ve çağdaş bir zemine oturtmak gerektiğini dile getiren Rogers, İçişleri Bakanı’na çağrı yaptı.

Tüp bebek merkezleri bünyesindeki genetik laboratuvarların ne kadar denetlendiğini de soran Rogers, özel laboratuvarlarla ilgili yasanın “ilkel” olduğu eleştirisinde bulundu.