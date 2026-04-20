“Tüm yaptıklarımız halkın ferahlığı içindir” 

Hayat pahalılığını dondurmayı öngören yasa tasarısının komiteye geri çekilmesi gündemiyle 20 günlük arasına son veren Meclis Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan Başbakan Ünal Üstel, “tüm yaptıklarının halkın ferahlığı için olduğunu” söyledi.

Tasarının, “yeni önerileri görüşmek ve savaşın gidişatını gözlemlemek” üzere komiteye geri çekileceğini söyleyen Üstel, “Hükümete geldiğimiz günden bugüne kadar tüm yaptıklarımız halkımızın ferahlığı içindir” ifadelerini kullandı.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’nin “Yasanın komiteye çekilmesi olumlu ama yetmez, erken seçim tarihi verin!” sözleri üzerine Üstel, “Seçimin normal süresi Ocak ayıdır. Hükümete mensup vekiller bunu değerlendirip yeni tarih ortaya koyacaksa kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.