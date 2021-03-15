"Tüketici hakları bilinci yeni yeni oluştu"

Akdeniz Karpaz Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Ayşen Berberoğlu, her yıl 15 Mart tarihinin “Dünya Tüketici Hakları Günü” olarak kutlandığını ve bu tarihi takiben 15-21 Mart tarihleri arasındaki haftanın “Tüketiciyi Koruma Haftası” olarak kabul edildiğini aktardı. Berberoğlu, haftanın toplumda farkındalık yaratmak ve tüketicilerin sahip olduğu hakların bilincinde olmasını desteklemek adına etkinlikler düzenlendiğini de kaydetti.

Berberoğlu, üretim ve tüketim faaliyetlerinin insanlığın doğuşundan itibaren başladığını belirterek ilk dönemlerde üreticilerin ve tüketicilerin aynı kişi olmasından dolayı tüketicilerin korunması ile ilgili emek sarf edilmesine gerek duyulmadığını söyledi. 18. ve 19. yüzyılda toplu üretime geçilmesinin tüketici haklarının ortaya çıkmasına neden olduğunu aktaran Berberoğlu, 1970'li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayarak dünya genelinde tüketici haklarının raporlaştırılmaya başlandığını kaydetti. Ayşen Berberoğlu, günümüzde kabul görmüş evrensel tüketici haklarının temelinde örgütlenme, sesini duyurma, seçme ve eğitilme haklarının önemli olduğunu vurguladı.

Doç. Dr. Ayşen Berberoğlu, toplumundaki tüketici hakları bilincinin yeni yeni oluştuğuna dikkat çekerek, KKTC’de 1990 yılından beri “KKTC Tüketiciler Derneği” tüketici haklarını korumayı ve tüketicilere yardımcı olmayı hedefleyen bir kurumun var olduğunu belirtti. KKTC’deki ‘Tüketicileri Koruma Yasası’nın ise 2003 yılında yürürlüğe girdiğini belirten Berberoğlu, ayrıca ülkemizde tüketicilerin istek ve şikâyetlerinin ivedilikle değerlendirildiği 365 gün 24 saat hizmet veren ‘Alo 171 – Tüketici Şikâyet Hattı’nın bulunduğuna da dikkat çekti.

Berberoğlu, tüketicilerin hakları konusunda bilinçlenmesi ve gerekli olduğu durumlarda haklarını aramaları için şikâyet hattına başvurmalarını önerisinde bulunarak, özellikle son dönemlerde yaşanan dövizdeki dalgalanmalar nedeniyle oluşan fiyat değişikliklerinin tüketiciyi mağdur ettiğini kaydetti. Bu bağlamda Dr. Berberoğlu, tüketicilerin alışveriş yaparken dikkatlerini çekebilecek fiyat etiketinin olmaması, kasa fiyatı ile raf fiyatının uyuşmaması veya etiket fiyatının aşırı yüksek görülmesi durumlarında şikâyetlerini mutlaka ALO 171 Tüketici İhbar Hattı’na bildirmelerini tavsiye etti.

Doç. Dr. Berberoğlu, tüketici haklarının korunabilmesi için özellikle toplumun çocukluk ve gençlik çağından başlayarak tüketici hakları ile ilgili bilinçlendirilmesi gerektiğini aktararak, okullarda da konuyla ilgili çeşitli etkinlikler düzenlenip, bilincin oluşturulmasının önemini vurguladı.