Trump'ın Ankara programı Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak

7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi dünya liderlerinin de programları netleşmeye başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'ya vardıktan sonra ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret edeceği öğrenildi.

Trump'ın 7 Temmuz'da Ankara'da olacağı belirtiliyor. Trump ziyaretine Anıtkabir ile başlayacak ve ardından da Beştepe'ye geçecek. TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trump'ı Beştepe'de resmi törenle karşılayacak.

Makam aracına atlı birlikler eşlik edecek

Tören sonrası önce baş başa, ardından heyetler arası görüşmeye geçilecek. ABD ve Türkiye arasında milli muharip uçak KAAN'da kullanılacak F-110 savaş uçağı motorlarının satışı, Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü, Suriye ve Gazze'deki son durum gibi pek çok başlık masada olacak.

Özel araçları ve helikopteriyle gelecek

ABD Başkanı, her ülkeye olduğu gibi Türkiye’ye de özel araçlarını ve helikopterini getirecek. Onlardan biri Trump'ın makam aracı The Beast, yani Canavar.

NTV'de yer alan habere göre, başkanlık helikopteri Marine One demonte olarak uçağa yüklenecek ve Ankara’da Amerikalı teknik heyetler tarafından montajı yapılacak.

Tüm süreç ABD gizli servisi ve Türk mevkidaşlarının koordinesinde yürütülecek.