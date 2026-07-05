"Mülkiyet sorununun çözüm adresi mahkemeler değil, siyasi süreçtir"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Kıbrıs Rum liderliğinin Avrupa Tutuklama Emri mekanizmasını kullanarak mülkiyet meselesini ceza yargısına taşımasının, hukukun siyasi amaçlarla araçsallaştırılması anlamına geldiğini savundu.

İncirli, Kıbrıs’ın kuzeyindeki taşınmaz işlemleri nedeniyle Fransa'da bir emlak danışmanının tutuklanması ve hakkında iade sürecinin başlatılmasını, uluslararası hukukun siyasi hedefler doğrultusunda kötüye kullanılmasının son örneği olarak değerlendirdi.

Mülkiyet konusunun Kıbrıs sorununun temel başlıklarından biri olduğuna dikkat çeken İncirli, bu meselenin bireysel davalar ve tutuklamalar yoluyla çözülemeyeceğini belirtti. Açıklamada, kapsamlı bir çözüme ulaşılıncaya kadar mülkiyetle ilgili uyuşmazlıkların uluslararası hukukun bir parçası olan Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığıyla ele alınmasının doğru yaklaşım olduğu ifade edildi.

Toplumlar arasındaki güveni zedeleyen adımların çözümsüzlüğü derinleştirdiğini kaydeden İncirli, bu tür girişimlerin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin yeniden ivme kazandırmaya çalıştığı çözüm sürecine de zarar verdiğini söyledi.

CTP Genel Başkanı, Kıbrıs Rum liderliğine hukuki mekanizmaları siyasi gerilimi artıracak araçlar olarak kullanmak yerine, kapsamlı çözüme katkı sağlayacak bir anlayışla hareket etme çağrısında bulundu.

Açıklamasının sonunda Kıbrıs Türk tarafının çözüm iradesinin açık olduğunu vurgulayan İncirli, "Kıbrıs sorununun adil ve kalıcı bir şekilde çözülmesini istiyoruz. Aynı yapıcı irade ve yaklaşımı Kıbrıslı Rumlardan da bekliyoruz." ifadelerini kullandı.