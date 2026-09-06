Trafik kazasında rahatsızlanan 56 yaşındaki Veli Çelik hayatını kaybetti

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 28 Ağustos’ta Yenierenköy’de Ecevit Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında rahatsızlanan CJ 115 plakalı araç sürücüsü Çelik, kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün yaşamını yitirdi.

Adı edilenin ölüm sebebinin tespiti için yapılan otopside, kan ve doku örnekleri alındı. Çelik’in kesin ölüm sebebi yapılacak ileri tetkikler ardından belirlenecek.

Öte yandan dün Lefkoşa'da ikametgahında yaşamını yitiren Tahsin Öksüz’e (E-46) yapılan otopside ölüm sebebinin "Kalp ve damar hastalığı" olduğu tespit edildi.

Polisin olaylar hakkındaki soruşturması devam ediyor.