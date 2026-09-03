Toplumsal Özgürlük Partisi, Bağımsızlık Yolu’nu ziyaret etti
Türkiye’deki Toplumsal Özgürlük Partisi, Bağımsızlık Yolu’na ziyarette bulundu.
A+A-
Türkiye’de faaliyet gösteren Toplumsal Özgürlük Partisi, Bağımsızlık Yolu’nu ziyaret etti.
Bağımsızlık Yolu’ndan verilen bilgiye göre, Bağımsızlık Yolu Parti Merkezi’nde gerçekleşen heyetler arası görüşmede, Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Cansu N. Nazlı’ya, Dış İlişkiler Sekreteri Umut Ersoy eşlik ederken, Toplumsal Özgürlük Partisi heyetinde Merkez Koordinasyon Üyesi Şilan Sürmeli ve Parti Meclisi Üyesi Sezen Ezer yer aldı.
Görüşmede, iki partinin mücadele deneyimleri ve siyasal perspektifleri ele alındı.
Bu haber toplam 281 defa okunmuştur
Etiketler : Bağımsızlık Yolu, Toplumsal Özgürlük Partisi